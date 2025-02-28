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В «Пари НН» ответили на вопрос о возможном переходе Дзюбы и Джикии летом

сегодня, 14:49

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал источнику о том, могут ли в клубе появиться нападающий Артёма Дзюба и защитник Георгий Джикия.

Рассматриваем ли кандидатуры Дзюбы и Джикии на лето? Мы уже ведём работу по летнему трансферному окну, общаемся с кандидатами, которые нам интересны, понимаем позиции, которые нам нужны. Позицию нападающего мы на лето не рассматриваем, поэтому кандидатура Дзюбы рассматриваться нами не будет. Тем более мы читали интервью «Кайрата», где сказано, что они уже ведут переговоры. Поэтому для нас это неактуально.

Что касается Джикии, у нас к нему был интерес прошлым летом, но он принял решение перейти в «Химки». Не знаю, насколько правильно клубу об этом жалеть или нет. Мы стараемся вести свою трансферную кампанию, как видите сейчас, самому старшему игроку не больше 25 лет.

У нас действительно была необходимость в качественных взрослых игроках, как Саша Эктов в прошлое окно. Тем более сейчас костяк опытных игроков у нас есть: Гоцук, Трошечкин, Калинский, вратарь Медведев. Поэтому нам бы хотелось, чтобы новые игроки были не старше 25–26 лет, стали активом клуба и могли принести нам и финансовую пользу, в том числе через дальнейшую перепродажу.

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Все комментарии
p8sqwqgnzz34
p8sqwqgnzz34
сегодня в 16:07
Пари НН нужно думать больше о первом дивизионе с такой игрой.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:27
- Вряд ли они согласятся на переход в команду Первой лиги...
- Ложка дорога к обеду... А не после него...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:20
Джикию давно ждёт Химик Дзержинск, это его уровень...
протон
протон
сегодня в 14:52
Рукаблуд дырявый если перейдет в Кайрат то покажет свои капризы как в Адана Демирспоре
Гость
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