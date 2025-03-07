«Локомотив» упустил победу над «Ахматом»

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вчера, 22:12

«Локомотив» сыграл вничью против «Ахмата» (1:1) в матче 20-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 16-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На 40-й минуте полузащитник «Ахмата» Максим Самородов сравнял счёт.

«Локомотив» идёт на 4-м месте (37 очков), «Ахмат» занимает 14-е место (17 очков).