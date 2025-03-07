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«Локомотив» упустил победу над «Ахматом»

вчера, 22:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Локомотив» сыграл вничью против «Ахмата» (1:1) в матче 20-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 16-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На 40-й минуте полузащитник «Ахмата» Максим Самородов сравнял счёт.

«Локомотив» идёт на 4-м месте (37 очков), «Ахмат» занимает 14-е место (17 очков).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Катерина Грачкина (раскрыть)
сегодня в 12:57, ред.
Не главный тренер настраивает на победу. Это противоестественно и противоречит не только футболу, но и любому другому виду спорта. Этот настрой обязан быть у игроков в крови, иначе зачем выходить на спортивную площадку ?
И когда кто - то говорит, что тренер виноват в поражении, меня передёргивает от такого хода мысли. Тренер определяет лишь общий рисунок игры и функции каждого футболиста, а вот последний после финального свистка должен от усталости ползти к бровке по - пластунски, а не бежать рысью в раздевалку, чтобы поскорее принять душ и свалить жене под крылышко. Чистая совесть, что ты отдал игре все силы - вот мерило того, что ты не зря провёл на поле 90 минут. Пусть проиграл, но...
Ну и фантазёр я. Чего только с дуру не придёт в голову. И погода за окном солнечная.
Palex
Palex ответ Катерина Грачкина (раскрыть)
сегодня в 11:24
Сразу? Он уже третий год в клубе, плюс молодежную сборну тренировал. Да и по меркам современного футбола, ни такой он, уж и молодой.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:23
Игра на три результата. Батракова я бы не хоронил. В способности мгновенно оценивать ситуацию в полузащите он на высоте. Конечно, матч на матч не приходится.
112910415
112910415
сегодня в 10:02
Локо сыграл как-то никак ...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 09:46
Старание и активность игроков Ахмата увидел, а вот их ,,отскок" нет.
Комментаторы своей болтовней, что они сами называют комментарием, так достали, что приходилос отключать звук. Несут какую -то пургу не по делу, топят за одну команду, ви́дят то, что остальные телгзрители не видят...
Две сплетницы на трибуне....
О Локомотиве даже говорить не хочу: команда без руля и ветрил.
Человечек с ,,сахарной" головой( увы и ах с пониманием вкуса и культуры) и это а юном возрасте .... Пойдет за Зиньковским в небытие, наверное.
Будущее ближайшее у команды не вижу хорошего- вот что печалит.
Катерина Грачкина
Катерина Грачкина
сегодня в 08:54
Галактионов набивает шишки. Сразу не пойдет никогда, трофеи, череда побед, Миша еще слишком молод, тренер неплохой, но длинная дистанция пока не покоряется, но Локомотив конечно еще поборяться за тройку
амурец
амурец
сегодня в 02:11
Жаль, хотелось победы Локо
y8u7774n6b7b
y8u7774n6b7b
сегодня в 01:49
Буксует Локомотив на старте.
Vilar
Vilar
сегодня в 00:30
Да, не упустил Локо победу, а с трудом получил ничью...
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:50
Первый круг все норм с играми. А как второй, то наступает фигня какая-то
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:19
За этот клуб я не болею, как и ни за какой другой. Я расстроился лишь из - за того, что команда, весь первый круг подававшая надежды на высокое место и конкуренцию с лидерами, в матче с аутсайдером потеряла важные очки. Да ещё на родном стадионе. Скажите пожалуйста, где, как не в матче с таким соперником, нужно кровь из носу выигрывать и подпирать подбрюшье лидеров? Получается, что все предыдущие успехи команды, добытые с таким трудом, пошли насмарку.
Матч не смотрел, довольствовался комментариями пользователей.
drug01
drug01
вчера в 23:13
Локомотив играя дома теряет золотые очки!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:02
Вы болеете за Локомотив Москва или Вам симпатичен этот клуб? Или по другим причинам печаль и недовольство?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:01
Иногда хочется выругаться нехорошими словами. Даже спать не могу. Выругался, когда узнал результат этой встречи. После какой ещё игры, как не этой, с аутсайдером, можно было вклиниться в группу лидеров. Да ещё на своём поле. И для чего, скажИте, надо было напрягаться все предыдущие игры, чтобы после этой, возможно, похоронить надежды своих болельщиков на чемпионский титул. Балбесы.
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
Вашим постом и вдохновлялся)

Но вы знаете, про Пиняева я не сказал ни слова, впрочем это молчание возможно лучше всяких слов. Говорить то и нечего. Сыграл средненько аля Зиньковский в Спартаке, ничего выдающегося. По поводу того что говорят комментаторы на матч ТВ я их уже давно не слушаю. Они могут и Денисова с Хлусевичем похвалить, паоэтому не уверен что они адекватные. Кружок слепоглухих какой-то. Критическое мышление отсутствует у них как класс просто.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:51
Локомотив...??? Локомотив для меня был только при Юрии Павловыче Семине.....игра была , которую можно было смотреть и смотреть...
lotsman
lotsman
вчера в 22:45
Скорее Локомотив спас одно очко, отстоял ничью.)
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:44
Очень кратко, НО ЁМКО!
В пяти словах с двумя предлогами здесь уместился МОЙ пост ниже. ))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:38
Поздравим Локо с унесённым с поля очком
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:27, ред.
Упустил победу" - слишком смелое заявление об игре Локомотива.
Чего не скажешь об Ахмате, для которого сейчас каждый матч, как последний.
Хоть играли и в Москве, я бы всё таки в заголовке слова "упустил победу" заменил на слово "отскочил".
До сих пор Локомотив ходит в "подающих надежды".
Сколько можно-то уже?
Временами казалось, что Ахмат дома играет.
Комментаторы отметили игру Пиняева, а я так скажу:
для учебного фильма, как должен действовать классический нападающий ДО завершения атак, Пиняев в качестве главного героя фильма вполне подходит, а, вот, как "палочка - выручалочка" команды в соответствии со своим амплуа - даже НЕ сыроват, а просто СЫРОЙ.
Когда судья добавил 7 минут к основному времени, подумалось, что уж сейчас-то игроки Локомотива включат скорости, волю и додавят кадыровцев, а получилось, что концовка была у ворот Локомотива.
Даже угловой Ахмату судья не дал пробить.
Поэтому думаю, что все эти заявления руководства ФК Локомотив, игроков команды, что, мол, за тройку мы поборемся, не более, чем просто разговоры: услышь другое, правление клуба враз бы лишила "отщепенцев и пораженцев" всех премий! )))
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 22:22
И без идеи тоже...)))
nubom
nubom
вчера в 22:21
По идее Ахмат должен был выиграть...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:20
Для меня в этом матче лопнул очередной мыльный пузырь в РПЛ. Крашеная в белый цвет "звезда№ Локо под № 83 продемонстрировала свою сущность во втором тайме. Самородов отобрал у него мяч у штрафной Локо и побежал вперед в атаку 4 против 2 Локо. Этот крашеный блондин даже не подумал догонять и вообще бежать. Остановился. Показал, что не дело "звезды" бежать за кем то после потери мяча. Вот и начало звездной болезни. Эта болезнь развивается быстро и бурно. Очередной "захарян" в РПЛ появился. А по игре Терек не уступал Локо. Я думаю они останутся в РПЛ.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:16
Ахмат потихоньку выбирается из подвала турнирной таблицы...
Capral
Capral
вчера в 22:15, ред.
Убого смотрится Локо, я бы даже сказал- бесперспективно и безнадежно. Энергии много- ума мало. Очень напоминает мне нынешний Локомотив, команду, второй половины70-х, силовую и дремучую, лидером которой был В.Газзаев...
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:14
Спорный вопрос... кто кого упустил...
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