«Локомотив» упустил победу над «Ахматом»

«Локомотив» сыграл вничью против «Ахмата» (1:1) в матче 20-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 16-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На 40-й минуте полузащитник «Ахмата» Максим Самородов сравнял счёт.
«Локомотив» идёт на 4-м месте (37 очков), «Ахмат» занимает 14-е место (17 очков).
Чего не скажешь об Ахмате, для которого сейчас каждый матч, как последний.
Хоть играли и в Москве, я бы всё таки в заголовке слова "упустил победу" заменил на слово "отскочил".
До сих пор Локомотив ходит в "подающих надежды".
Сколько можно-то уже?
Временами казалось, что Ахмат дома играет.
Комментаторы отметили игру Пиняева, а я так скажу:
для учебного фильма, как должен действовать классический нападающий ДО завершения атак, Пиняев в качестве главного героя фильма вполне подходит, а, вот, как "палочка - выручалочка" команды в соответствии со своим амплуа - даже НЕ сыроват, а просто СЫРОЙ.
Когда судья добавил 7 минут к основному времени, подумалось, что уж сейчас-то игроки Локомотива включат скорости, волю и додавят кадыровцев, а получилось, что концовка была у ворот Локомотива.
Даже угловой Ахмату судья не дал пробить.
Поэтому думаю, что все эти заявления руководства ФК Локомотив, игроков команды, что, мол, за тройку мы поборемся, не более, чем просто разговоры: услышь другое, правление клуба враз бы лишила "отщепенцев и пораженцев" всех премий! )))
Чего не скажешь об Ахмате, для которого сейчас каждый матч, как последний.
Хоть играли и в Москве, я бы всё таки в заголовке слова "упустил победу" заменил на слово "отскочил".
До сих пор Локомотив ходит в "подающих надежды".
Сколько можно-то уже?
Временами казалось, что Ахмат дома играет.
Комментаторы отметили игру Пиняева, а я так скажу:
для учебного фильма, как должен действовать классический нападающий ДО завершения атак, Пиняев в качестве главного героя фильма вполне подходит, а, вот, как "палочка - выручалочка" команды в соответствии со своим амплуа - даже НЕ сыроват, а просто СЫРОЙ.
Когда судья добавил 7 минут к основному времени, подумалось, что уж сейчас-то игроки Локомотива включат скорости, волю и додавят кадыровцев, а получилось, что концовка была у ворот Локомотива.
Даже угловой Ахмату судья не дал пробить.
Поэтому думаю, что все эти заявления руководства ФК Локомотив, игроков команды, что, мол, за тройку мы поборемся, не более, чем просто разговоры: услышь другое, правление клуба враз бы лишила "отщепенцев и пораженцев" всех премий! )))
Но вы знаете, про Пиняева я не сказал ни слова, впрочем это молчание возможно лучше всяких слов. Говорить то и нечего. Сыграл средненько аля Зиньковский в Спартаке, ничего выдающегося. По поводу того что говорят комментаторы на матч ТВ я их уже давно не слушаю. Они могут и Денисова с Хлусевичем похвалить, паоэтому не уверен что они адекватные. Кружок слепоглухих какой-то. Критическое мышление отсутствует у них как класс просто.
Но вы знаете, про Пиняева я не сказал ни слова, впрочем это молчание возможно лучше всяких слов. Говорить то и нечего. Сыграл средненько аля Зиньковский в Спартаке, ничего выдающегося. По поводу того что говорят комментаторы на матч ТВ я их уже давно не слушаю. Они могут и Денисова с Хлусевичем похвалить, паоэтому не уверен что они адекватные. Кружок слепоглухих какой-то. Критическое мышление отсутствует у них как класс просто.