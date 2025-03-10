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Роберто Фернандес продлил контракт с «Динамо»

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баск
баск ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:18, ред.
Стоит ли так перегибать?
Как раз сейчас в моменте российские клубы подтягивают немало перспективной молодёжи.
Перечислю навскидку, не копаясь особенно-

Динамо: Смелов, Окишор;
ЦСКА: Кисляк, Глебов;
Спартак: Зорин, Мелёшин;
Краснодар: Кривцов, Козлов (неважно чей он), да тому же Агкацеву всего 23;
Локомотив: Батраков, Раков, Годяев..

И как это "никто не занимается развитием российского футбола"..
В стране работает немало вполне приличных футбольных академий.
У Галицкого в Краснодаре, все московские академии тоже нормально работают
и выпускают игроков, некоторые из них неплохо вырастают;

Так что вполне прогрессируют.
Не все, конечно, но чтобы все- такого никогда не бывает и не может быть.
Пожелание такое к вам, дружеское- чаще смотрИте российский футбол..
Capral
Capral
вчера в 22:37
протон.

Ферни еще не выдал ни одного огненного матча, и роста игрового у него нет. Он чуть получше Маричаля, потому что Марик- это вообще тупик. Ферни, как и раньше- не умеет читать соперника, часто теряет позицию, слаб в отборе, а ведь он ЦЗ, что в принципе недопустимо. Он совершенно не прибавил со времени его прихода в команду... Сейчас, после появления новичков, Фернандес может оказаться на лавке, и надолго.
Capral
Capral
вчера в 22:25
А с Мариком не хотят продлить?))) Ферни и Марик- два сапога, как говорится... Хотя нет, Ферни всё же получше будет, на фоне Марика, разумеется.
протон
протон
вчера в 21:50
Потенциал роста в хорошего центрдэфа есть, но пока нестабилен-может выдать огненный матч, а в следующем привезти. Если не снизит требований к себе-всё получится. Продление-логичный ход...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:57
От таких новостей мне становится тоскливо - Фернандесу продлили контракт, с Бителло собираются обсуждать улучшение условий контракта.. Где новости о российских игроках? Почему ведущие роли в российских клубах играют не самые известные иностранные футболисты? Почему никто не занимается развитием российского футбола? Почему не прогрессируют молодые талантливые ребята?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:20
Значит Динамо он устраивает.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:16
Значит всё устраивает обе стороны
shlomo
shlomo
вчера в 20:03
Хорошо так ... аж на 4 года. Удачи в играх и без травм.
Гость
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