Роберто Фернандес продлил контракт с «Динамо»

Защитник Роберто Фернандес подписал новое соглашение с «Динамо».
Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
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Ферни еще не выдал ни одного огненного матча, и роста игрового у него нет. Он чуть получше Маричаля, потому что Марик- это вообще тупик. Ферни, как и раньше- не умеет читать соперника, часто теряет позицию, слаб в отборе, а ведь он ЦЗ, что в принципе недопустимо. Он совершенно не прибавил со времени его прихода в команду... Сейчас, после появления новичков, Фернандес может оказаться на лавке, и надолго.
Ферни еще не выдал ни одного огненного матча, и роста игрового у него нет. Он чуть получше Маричаля, потому что Марик- это вообще тупик. Ферни, как и раньше- не умеет читать соперника, часто теряет позицию, слаб в отборе, а ведь он ЦЗ, что в принципе недопустимо. Он совершенно не прибавил со времени его прихода в команду... Сейчас, после появления новичков, Фернандес может оказаться на лавке, и надолго.