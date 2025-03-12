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Салах не сдержал слёз после вылета из Лиги чемпионов

сегодня, 09:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не смог сдержать эмоций после вылета команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от ПСЖ.

В ответном поединке мерсисайдцы уступили 0:1, что привело к дополнительному времени, а в итоге и к серии пенальти, в которой лучше оказались парижане со счётом 4:1. Египтянин забил единственный мяч в составе английского клуба в серии одиннадцатиметровых. После игры футболист был замечен со слезами на глазах.

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Все комментарии
Drotik
Drotik ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 15:03
Но тем не менее Салах в первые пять минут имел пару голевых моментов, но не реализовал. Поэтому ЗМ мимо него, игрок, который достоин данной награды должен решать в таких играх.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:17
Жаль Салаха , но не виноват что вся игра ливера построена «отдай мяч Салаху и он что нибудь придумает»
4qsrpjskq9j9
4qsrpjskq9j9
сегодня в 12:17
Придется теперь посыпать свою шевелюру пеплом.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:03
Понимает что сам налажал и сыграл откровенно плохой матч
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:55
Понимает что это - 30 % в завоевании ЗМ
3tn8kg6x4rpb
3tn8kg6x4rpb
сегодня в 11:28
Кто-то же должен проигрывать.
112910415
112910415
сегодня в 10:46
нормальные мужские слёзы
Futurista
Futurista
сегодня в 10:46
Почему плачешь египтянин?)...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:12
С начало требл накрылся... теперь дубль... осталось не прогавать АПЛ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:04
Плачь не плач, проку нет.
Надо выигрывать АПЛ и играть дальше.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:42
С большой долей вероятности золотой мяч ⚽️ теперь он не получит, а были отличные шансы, если Ливерпуль бы прошли до поздних стадий ЛЧ.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:42
Бывает,человек просто растроился ,это эмоции.
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