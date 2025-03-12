Салах не сдержал слёз после вылета из Лиги чемпионов

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сегодня, 09:38

Нападающий «Ливерпуля» не смог сдержать эмоций после вылета команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от ПСЖ .

В ответном поединке мерсисайдцы уступили 0:1, что привело к дополнительному времени, а в итоге и к серии пенальти, в которой лучше оказались парижане со счётом 4:1. Египтянин забил единственный мяч в составе английского клуба в серии одиннадцатиметровых. После игры футболист был замечен со слезами на глазах.