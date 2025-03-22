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«Челси» хочет подписать Винисиуса

вчера, 16:04

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор привлёк внимание «Челси».

Как сообщается, лондонский клуб являются большим поклонником таланта бразильца. «Синие» хотели бы подписать Винисиуса, если представится такая возможность.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:07
Лет через 10, не раньше.
Джохар Ву
Джохар Ву ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 22:50
За тракториста)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:50
Да, пускай 61ует в АПЛ! Уж лучше чем к саудитам! Мяч не гарантируется, зато величие точно!
RM_35
RM_35
вчера в 18:55
ну и за сколько интересно?
Romeo 777
Romeo 777 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:24
Вообще считаю, что Родриго не менее крут по игре, чем Винисиус, но ему отведена роль другого плана в клубе.
Да, подошел бы, он бы многим клубам подошел 👌🏽 Но, Реалу незачем от него избавляться. ЗП не космос пока, не плачется вроде из-за этого, а для команды супер полезен.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:21
А Родриго подошёл бы Челси, как считаете?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:19
Бредятина же 😁
У него ЗП космос (400 тыс.евро). А хочет ещё больше теперь ведь. А так как Челси больше не платит больших ЗП, есть потолок, то тут мимо.
Либо Реал пойдёт на уступки и даст ещё более космическую ЗП, либо Перес не даст себя доить и сольёт куда то.
А так, каким бы он не был классным игроком, его мерзопакостный, плаксливый, и провокаторский характер всё портит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:05
А если вдруг "срастётся" , Вини в Челси шкафчик выделят? )))
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:15
Синие хотели бы подписать Винисиуса, если представится такая возможность.. Зачем обсуждать то, что невозможно? Судьба Джуниора давно решена - он будет играть только за Реал или клуб из Саудовской Аравии. Что ему делать в Челси? Играть в Лиге Европы? Кстати, расизм в Англии тоже есть. Так что на чужой вершок не разевай роток..
shur
shur
вчера в 16:10
...ребятушки! Извините что не в тему! В любом виде спорта во главе угла противостояние! Это стимул, это достижения, это мечта,это вера! Сегодня ушёл из жизни великий Мастер - Джордж Форман, вечный соперник Мухамеда Али, светлая память!!!
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