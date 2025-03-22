«Челси» хочет подписать Винисиуса

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор привлёк внимание «Челси».
Как сообщается, лондонский клуб являются большим поклонником таланта бразильца. «Синие» хотели бы подписать Винисиуса, если представится такая возможность.
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор привлёк внимание «Челси».
Как сообщается, лондонский клуб являются большим поклонником таланта бразильца. «Синие» хотели бы подписать Винисиуса, если представится такая возможность.
У него ЗП космос (400 тыс.евро). А хочет ещё больше теперь ведь. А так как Челси больше не платит больших ЗП, есть потолок, то тут мимо.
Либо Реал пойдёт на уступки и даст ещё более космическую ЗП, либо Перес не даст себя доить и сольёт куда то.
А так, каким бы он не был классным игроком, его мерзопакостный, плаксливый, и провокаторский характер всё портит.
У него ЗП космос (400 тыс.евро). А хочет ещё больше теперь ведь. А так как Челси больше не платит больших ЗП, есть потолок, то тут мимо.
Либо Реал пойдёт на уступки и даст ещё более космическую ЗП, либо Перес не даст себя доить и сольёт куда то.
А так, каким бы он не был классным игроком, его мерзопакостный, плаксливый, и провокаторский характер всё портит.
Да, подошел бы, он бы многим клубам подошел 👌🏽 Но, Реалу незачем от него избавляться. ЗП не космос пока, не плачется вроде из-за этого, а для команды супер полезен.
Да, подошел бы, он бы многим клубам подошел 👌🏽 Но, Реалу незачем от него избавляться. ЗП не космос пока, не плачется вроде из-за этого, а для команды супер полезен.