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«Айнтрахт» установил цену в 80 млн евро за Экитике

вчера, 14:31

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 22-летнему нападающему франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике.

Руководство «Айнтрахта» готово рассмотреть предложения по трансферу французского футболиста летом текущего года при условии суммы не менее 80 миллионов евро.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» также проявил заинтересованность в приобретении 21-летнего форварда «Лейпцига» Беньямина Шешко. Стоимость трансфера игрока оценивается в 70 миллионов евро.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:47
Стоит ли им выгодно продать основных игроков других позиций?
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:38
Айнтрахт действительно лучшие в европе по продажам форвардов и вся их игра заточена на то, что бы форвард постоянно получал мяч!
Просто посмотрите как оеи это делают!
Коло Муани взяли свободным агентом, продали за 95 млн €!!!
Мармуш...свободный агент - продан за 75 млн
Андре Сильва, помните такого...взяли как сбитого за 3 ляма, продали за 28
Йович, которого спихнули в Реал за 60+ млн, а брали за 22
Аллер...продали в ВХЮ за 50 млн, а купили его всего за 12!!!
Экитике выкупили у ПСЖ за смешные 16 млн....а продать могут за 80!!!
Вот это бизнес по-Франкфуртски!
shur
shur
вчера в 16:21, ред.
....на этикетке, тьфу ты, на Экитике главное чтобы была указана цена!!!
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 15:11
Айнтрахт в последнее время наверное больше всех напов продал за хорошую цену
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:50
Хозяин - барин... Это право Айнтрахта устанавливать любые цены на своих игроков. Если в мире, где всем правят богатые клубы, нельзя завоёвывать трофеи, то, почему бы не попробовать заработать деньги. Кому же не продавать игроков, как не состоятельным клиентам.
Гость
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