«Айнтрахт» установил цену в 80 млн евро за Экитике

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 22-летнему нападающему франкфуртского «Айнтрахта» Уго Экитике.
Руководство «Айнтрахта» готово рассмотреть предложения по трансферу французского футболиста летом текущего года при условии суммы не менее 80 миллионов евро.
Кроме того, «Манчестер Юнайтед» также проявил заинтересованность в приобретении 21-летнего форварда «Лейпцига» Беньямина Шешко. Стоимость трансфера игрока оценивается в 70 миллионов евро.
Просто посмотрите как оеи это делают!
Коло Муани взяли свободным агентом, продали за 95 млн €!!!
Мармуш...свободный агент - продан за 75 млн
Андре Сильва, помните такого...взяли как сбитого за 3 ляма, продали за 28
Йович, которого спихнули в Реал за 60+ млн, а брали за 22
Аллер...продали в ВХЮ за 50 млн, а купили его всего за 12!!!
Экитике выкупили у ПСЖ за смешные 16 млн....а продать могут за 80!!!
Вот это бизнес по-Франкфуртски!
Просто посмотрите как оеи это делают!
Коло Муани взяли свободным агентом, продали за 95 млн €!!!
Мармуш...свободный агент - продан за 75 млн
Андре Сильва, помните такого...взяли как сбитого за 3 ляма, продали за 28
Йович, которого спихнули в Реал за 60+ млн, а брали за 22
Аллер...продали в ВХЮ за 50 млн, а купили его всего за 12!!!
Экитике выкупили у ПСЖ за смешные 16 млн....а продать могут за 80!!!
Вот это бизнес по-Франкфуртски!