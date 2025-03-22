«Айнтрахт» установил цену в 80 млн евро за Экитике

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вчера, 14:31

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 22-летнему нападающему франкфуртского «Айнтрахта» .

Руководство «Айнтрахта» готово рассмотреть предложения по трансферу французского футболиста летом текущего года при условии суммы не менее 80 миллионов евро.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» также проявил заинтересованность в приобретении 21-летнего форварда «Лейпцига» . Стоимость трансфера игрока оценивается в 70 миллионов евро.