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ПАОК переиграл АЕК, у Чалова голевая передача

вчера, 21:55
АЕКЛоготип футбольный клуб АЕК (Афины)2 : 3Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКМатч завершен

АЕК уступил ПАОКу в 1-м туре плей-офф чемпионата Греции (2:3).

На 22-й минуте полузащитник АЕКа Петрос Манталос открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый. На 47-й минуте Эрик Ламела удвоил преимущество хозяев. На 58-й минуте игрок ПАОКа Яннис Константелиас отыграл один мяч. На 67-й минуте Андрия Живкович сравнял счёт. Победу гостям принёс гол Димитриоса Пелкаса на 85-й минуте, забитый с передачи российского форварда Фёдора Чалова.

После этой игры АЕК идет на 2-м месте (53 очка), ПАОК располагается на 4-й строчке (49 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:59, ред.
Гарсии видимо не хватило, он теперь в Москве "фиерит". Забирайте его даром назад лишь бы Станкович его больше никогда на поле не выпускал
Гость
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