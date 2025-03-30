ПАОК переиграл АЕК, у Чалова голевая передача

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вчера, 21:55

АЕК уступил ПАОКу в 1-м туре плей-офф чемпионата Греции (2:3).

На 22-й минуте полузащитник АЕКа Петрос Манталос открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый. На 47-й минуте Эрик Ламела удвоил преимущество хозяев. На 58-й минуте игрок ПАОКа Яннис Константелиас отыграл один мяч. На 67-й минуте Андрия Живкович сравнял счёт. Победу гостям принёс гол Димитриоса Пелкаса на 85-й минуте, забитый с передачи российского форварда Фёдора Чалова.