«Наполи» переиграл «Милан» в поединке Серии А

1743367540

вчера, 23:45

«Наполи» обыграл «Милан» в матче 30-го тура Серии А (2:1).

На 2-й минуте забил полузащитник «Наполи» Маттео Политано. На 19-й минуте нападающий хозяев Ромелу Лукаку удвоил преимущество. На 84-й минуте форвард «Милана» Лука Йович отыграл один из мячей.

После этой игры «Наполи» идет на 2-м месте (64 очка), «Милан» располагается на 9-й строчке (47 баллов).