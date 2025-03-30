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«Наполи» переиграл «Милан» в поединке Серии А

вчера, 23:45
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Наполи» обыграл «Милан» в матче 30-го тура Серии А (2:1).

На 2-й минуте забил полузащитник «Наполи» Маттео Политано. На 19-й минуте нападающий хозяев Ромелу Лукаку удвоил преимущество. На 84-й минуте форвард «Милана» Лука Йович отыграл один из мячей.

После этой игры «Наполи» идет на 2-м месте (64 очка), «Милан» располагается на 9-й строчке (47 баллов).

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Все комментарии
k6b56usdsfkd
k6b56usdsfkd
сегодня в 07:34
Похоже Милан пролетает мимо еврокубков.
112910415
112910415
сегодня в 07:14
жалкий сезон у Милана ...
Арбалет
Арбалет
сегодня в 05:01
Убойный, напряженный матч до последней секунды, Наполи с победой!
7kpdtdz7en2f
7kpdtdz7en2f
сегодня в 05:00
Милан совсем сдал, по сравнению со стартом
Pumpurum
Pumpurum ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:08
И кстати про сборную, у Леау за домашний матч с Данией одна из низших оценок за игру.
ABir
ABir
сегодня в 01:53
Наполи борется за первое место, а Милан похоже уже не за что. Вот и объяснение феномена этой победы. Плюс неаполитанцы играли дома.
Pumpurum
Pumpurum ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:50
По слову бегунок нет общепринятых канонов. То что ты написал, приведя пример Вернера - сам и придумал.

Леау игрок настроения. Лентяй. Слабая передача, слабая реализация.
Ну и каким идиотом надо быть, что бы в ответке с Фейеноордом пытаться унизить соперника, который в прессе высказался о нё плохо, своими финтами ради финтов, без всяких обострений, вместо того чтобы действительно делать разницу обыгрывая соперника, получая свободные зоны за счёт выдернувшихся игроков на подстраховку.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:34
Первые двадцать минут решили исход всего матча в пользу Наполи .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Pumpurum (раскрыть)
сегодня в 01:34, ред.
Ссылку не дам, словаря нет. Есть общепринятые каноны игры и знания нюансов изнутри (сам играл). Ну а проводить ликбез на форуме - не моё, извини.

Ещё два слова о Леао.
К его персоне, лично у меня, 2 претензии:
1. Нырки в штрафной ( дельфинарий)
2. Заигрывается и порой чрезмерно жадничает, когда надо отдавать на партнера. В сборной, кстати, он этим меньше грешит; видать Криш его там в узде держит...
Во всем остальном - вингер хороший.
Pumpurum
Pumpurum ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:27
И в большинстве своём Леау уходит от соперника просто кидая мяч вперёд, то что делал когда-то Бэйл бещ всяких финтов или дриблинга.
Pumpurum
Pumpurum ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:24
Это по какому словарю??? Можно ссылку.
Не туда понесло??? А зачем он такие пасы делает в ноги соперникам??? Это раз. А во-вторых в большинстве свем его передаи с фланга убоги.
Что он делает??? Ну да, если вспоминать ЛЧ и гол Жиру против сольного прохода Леау. Во именно, что там пас он делал на 5 метров. А когда надо в такой ситуации на 15-20-30 передачу покатить, то всё приплыли.
Обыгрывать оппонента и отдавать на форварда, что Леао и делает ... Это только если смотреть один матч Милана из 10, а не все игры в сезоне.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Pumpurum (раскрыть)
сегодня в 01:16, ред.
Какой он (Леао) бегунок ? Бегунок это Лукас Васкес и Тимо Вернер - люди и им подобные с потрясной скоростью, но без дриблинга и обводки.
Пас на 30 метров отдать ?! Тебя куда то не в ту степь понесло. Это пзшник (либо защитник) должен делать, а не вингер. Вингер должен обыграть оппонента на фланге и отдавать мячи на форварда, что Леао и делает. Как он это делает, вопрос уже другой.
Pumpurum
Pumpurum ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:01
Что он кому не дал работать??? Конретно как???
Ибра провалился на этой должности. Но решения позвать этих бездарей на роли тренеров были ошибочными.
Ключевое слово тренеру. А их в этом сезоне в Милане не было.

А больше некому оживлять. Он же бегунок, убежать всегда есть шанс и выкатить пас на пару метров. А вот отдать на точный на 30 уже большая проблема или с 15-20 метров положить.
Ты Руя Кошту, Кака на скамейке видишь, что бы выпускать игроков которые добавят интеллекта???
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Pumpurum (раскрыть)
сегодня в 00:48, ред.
То есть в Милане лишь "ленивое существо без паса и удара" способно оживить игру ? Да уж... За таким потоком мысли в пору россонери вешаться, а не игровые проблемы решать. ( facepalm )

Причём здесь Пиоли, Фонсека и Сержик ? Клуб надо лечить от Ибрагимовича. Этот дурак ни одному тренеру не даст нормально, полноценно работать.
Pumpurum
Pumpurum ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:37
Причём тут сборная??? Это не одно и тоже. Да и называть игрой сложно. Ленивое существо, которое за все эти годы не смогло отточить удар и пас. К нему наподмогу еще один такой же клоун Фелиш подъехал, у которого с ударом ещё хуже и пас ни о чём, хотя интеллект имеется. Два инвалида.
0-2 и что??? Сезон закончен. Какая разница кто не забъет пенальти. Милан развален. Нет игры, атмосфера полностью убита. То что ещё оставалось после Пиоли, сначала начал уничтожать Фонсека, а затем полностью добил Консейсао. Причем второй португал ещё хуже, раз он повторил ошибки предыдущего убогого португальского тренеришки, хотя мог учиться на его промахах.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Pumpurum (раскрыть)
сегодня в 00:26
)))))
Чеж он в сборной рэп в первом тайме не танцует, а играет с первых минут ? Не трудись с ответом. Это риторический вопрос.

Подбодрить они решили Хименеса ?! При счёте 0 : 2, когда надо отыгрываться ? Пфффф. А! Понятно. Ты просто Милан троллишь.)))))
Pumpurum
Pumpurum ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:16
А с чего Леау должен игрть в основе??? Даже Консейсау заметил, что от этого ленивого португала, которому рэп важнее футбола, толку нет с первых минут. Выпускать его на уставшего соперника в этом хоть какая-та логика есть.

По Хименесу. Игроки Милана решили подбодрить этого напа, у которого дела не очень складываются.
Можно напомнить, как орали тут на сайте, что никакой Мбапешка не должен был бить пенальти в игре с Ливерпулем, когда для всех читалось, что он не забьёт.
Шуnя771
Шуnя771 ответ SSC Napoli (раскрыть)
сегодня в 00:02
С победой!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 23:56
Класс 👍
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:55
Просто сегодня Милан был на черной, футбольной полосе...)
Я помню дружище твой вопрос...
Отвечу 1 апреля и без шуток))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:52, ред.
Сержику..., который Консейсао, горячий и пламенный...
Чё на лавке делал Леао первые 45 минут ?
И потом... В команде что, некому нормально пенальти пробить ? На поле Пулишич, Энцо, Леао, а бьёт тот, у кого коленки дрожат.

Чисто тренерское поражение Милана, который только с Лечче, Комо и иной деревней способен на камбэки.
Гость
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