«Наполи» переиграл «Милан» в поединке Серии А

«Наполи» обыграл «Милан» в матче 30-го тура Серии А (2:1).
На 2-й минуте забил полузащитник «Наполи» Маттео Политано. На 19-й минуте нападающий хозяев Ромелу Лукаку удвоил преимущество. На 84-й минуте форвард «Милана» Лука Йович отыграл один из мячей.
После этой игры «Наполи» идет на 2-м месте (64 очка), «Милан» располагается на 9-й строчке (47 баллов).
Чё на лавке делал Леао первые 45 минут ?
И потом... В команде что, некому нормально пенальти пробить ? На поле Пулишич, Энцо, Леао, а бьёт тот, у кого коленки дрожат.
Чисто тренерское поражение Милана, который только с Лечче, Комо и иной деревней способен на камбэки.
Чё на лавке делал Леао первые 45 минут ?
И потом... В команде что, некому нормально пенальти пробить ? На поле Пулишич, Энцо, Леао, а бьёт тот, у кого коленки дрожат.
Чисто тренерское поражение Милана, который только с Лечче, Комо и иной деревней способен на камбэки.
По Хименесу. Игроки Милана решили подбодрить этого напа, у которого дела не очень складываются.
Можно напомнить, как орали тут на сайте, что никакой Мбапешка не должен был бить пенальти в игре с Ливерпулем, когда для всех читалось, что он не забьёт.
По Хименесу. Игроки Милана решили подбодрить этого напа, у которого дела не очень складываются.
Можно напомнить, как орали тут на сайте, что никакой Мбапешка не должен был бить пенальти в игре с Ливерпулем, когда для всех читалось, что он не забьёт.
Пас на 30 метров отдать ?! Тебя куда то не в ту степь понесло. Это пзшник (либо защитник) должен делать, а не вингер. Вингер должен обыграть оппонента на фланге и отдавать мячи на форварда, что Леао и делает. Как он это делает, вопрос уже другой.
Пас на 30 метров отдать ?! Тебя куда то не в ту степь понесло. Это пзшник (либо защитник) должен делать, а не вингер. Вингер должен обыграть оппонента на фланге и отдавать мячи на форварда, что Леао и делает. Как он это делает, вопрос уже другой.