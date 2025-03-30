Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2024/2025

Полузащитник «Милана» Лофтус-Чик был экстренно госпитализирован

вчера, 19:56
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Английский полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик был срочно госпитализирован накануне матча против «Наполи».

По информации СМИ, 30 марта футболист испытывал сильную боль в области живота. После доставки в медучреждение врачи диагностировали у него острый аппендицит. В ближайшее время игроку предстоит оперативное вмешательство.

Матч 30-го тура Серии А «Наполи» — «Милан» состоится сегодня в Неаполе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Бавария» может подать иск к Канадской ассоциации из-за травмы Дэвиса
Вчера, 15:44
ОфициальноЗащитник «Баварии» Ито снова получил травму плюсневой кости
Вчера, 11:59
Гатти получил травму в матче с «Дженоа»
29 марта
Игрок «Кристал Пэлас» будет носить шлем, похожий на тот, что был у Чеха
29 марта
Гвардиола оценил шансы Родри на участие в матчах Клубного чемпионата мира
29 марта
СлухиСака сможет сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов
28 марта
Все комментарии
Keskster
Keskster
вчера в 22:20
Здоровья!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:40
"В ближайшее время" понятие растяжимое, особенно когда речь идет об аппендиксе.
С острой болью как правило решают часы, поскольку "брюшной отросток" склонен лопаться...., что может привести к перитониту и....
В общем удачной операции малому и скорейшего выздоровления.
Вещий
Вещий
вчера в 20:10
О как... неожиданно... здоровья, врачи думаю справятся с этой проблемой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 