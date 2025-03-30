Полузащитник «Милана» Лофтус-Чик был экстренно госпитализирован

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вчера, 19:56

Английский полузащитник «Милана» был срочно госпитализирован накануне матча против «Наполи».

По информации СМИ , 30 марта футболист испытывал сильную боль в области живота. После доставки в медучреждение врачи диагностировали у него острый аппендицит. В ближайшее время игроку предстоит оперативное вмешательство.

Матч 30-го тура Серии А «Наполи» — «Милан» состоится сегодня в Неаполе.