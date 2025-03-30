Полузащитник «Милана» Лофтус-Чик был экстренно госпитализирован

Английский полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик был срочно госпитализирован накануне матча против «Наполи».
По информации СМИ, 30 марта футболист испытывал сильную боль в области живота. После доставки в медучреждение врачи диагностировали у него острый аппендицит. В ближайшее время игроку предстоит оперативное вмешательство.
Матч 30-го тура Серии А «Наполи» — «Милан» состоится сегодня в Неаполе.
С острой болью как правило решают часы, поскольку "брюшной отросток" склонен лопаться...., что может привести к перитониту и....
В общем удачной операции малому и скорейшего выздоровления.
С острой болью как правило решают часы, поскольку "брюшной отросток" склонен лопаться...., что может привести к перитониту и....
В общем удачной операции малому и скорейшего выздоровления.