Защитник «Арсенала» Габриэль выбыл до конца сезона из-за травмы бедра

Защитник «Арсенала» Габриэль получил травму задней поверхности бедра во время матча 30-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:1).
Сегодня клуб объявил, что игроку предстоит оперативное вмешательство. Это означает, что Габриэль пропустит оставшуюся часть текущего сезона.
В ближайшие две недели «Арсенал» сыграет два поединка против мадридского «Реала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, а также встречи с «Эвертоном» и «Брентфордом» в рамках АПЛ.
Если до его травмы матчи с Реалом казались не безнадежными, то теперь Реал точно получил весомое преимущество. Кивёр не столь надежный тем более против таких резких и скоростных игроков, как тройка нападения Реала. Возможно Артета использует вместо Габи ни Кивёра, а Уайта или Тимбера, был бы Калафьори здоров, можно было бы его использовать, но увы и он тоже травмирован.
Биг Габи пожелаю здоровья а Арсеналу удачи
Если до его травмы матчи с Реалом казались не безнадежными, то теперь Реал точно получил весомое преимущество. Кивёр не столь надежный тем более против таких резких и скоростных игроков, как тройка нападения Реала. Возможно Артета использует вместо Габи ни Кивёра, а Уайта или Тимбера, был бы Калафьори здоров, можно было бы его использовать, но увы и он тоже травмирован.
Биг Габи пожелаю здоровья а Арсеналу удачи