Защитник «Арсенала» Габриэль выбыл до конца сезона из-за травмы бедра

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вчера, 16:29

Защитник «Арсенала» получил травму задней поверхности бедра во время матча 30-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:1).

Сегодня клуб объявил, что игроку предстоит оперативное вмешательство. Это означает, что Габриэль пропустит оставшуюся часть текущего сезона.