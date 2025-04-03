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Защитник «Арсенала» Габриэль выбыл до конца сезона из-за травмы бедра

вчера, 16:29

Защитник «Арсенала» Габриэль получил травму задней поверхности бедра во время матча 30-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:1).

Сегодня клуб объявил, что игроку предстоит оперативное вмешательство. Это означает, что Габриэль пропустит оставшуюся часть текущего сезона.

В ближайшие две недели «Арсенал» сыграет два поединка против мадридского «Реала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, а также встречи с «Эвертоном» и «Брентфордом» в рамках АПЛ.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 05:39
Только в отличие от Арсенала, у Реала нападение имеется, а у нас даже одного здорового форварда нет)
Маг_тм
Маг_тм ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:36
У Реала в обороне на столько все печально, что потеря Габи, кажется цветочками)
u9nqtds43r94
u9nqtds43r94
вчера в 21:09
Да уж, таравмы не щадат Арсенал
72j78akyc24s
72j78akyc24s
вчера в 20:51
Задняя поверхность бедра, это верхняя часть ноги что-ли?
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:31
Только только вернулся Сака и на тебе, травма Биг Габи...да еще в такой важный отрезок
Если до его травмы матчи с Реалом казались не безнадежными, то теперь Реал точно получил весомое преимущество. Кивёр не столь надежный тем более против таких резких и скоростных игроков, как тройка нападения Реала. Возможно Артета использует вместо Габи ни Кивёра, а Уайта или Тимбера, был бы Калафьори здоров, можно было бы его использовать, но увы и он тоже травмирован.
Биг Габи пожелаю здоровья а Арсеналу удачи
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:05
Пожелаю игроку благополучной операции и полного восстановления.
протон
протон
вчера в 16:35
Здоровье прежде всего , посмотрим как Кивиор его заменит
Гость
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