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Лунин может пропустить матч с «Валенсией» из-за повреждения

вчера, 16:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияЗавтра в 17:15 Не начался

19-летний голкипер «Реала» Франсиско Гонсалес может дебютировать за клуб в предстоящем матче против «Валенсии».

Это связано с тем, что у Андрея Лунина диагностирована травма камбаловидной мышцы. Украинский голкипер испытывал дискомфорт во время ответного поединка Кубка Испании против «Реала Сосьедад» (4:4, после дополнительного времени).

Тибо Куртуа до сих пор не восстановился после повреждения, полученного в составе сборной Бельгии.

Окончательное решение о том, кто будет защищать ворота «Реала» в матче с «Валенсией» в субботу, будет принято по результатам завтрашней тренировки.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:00
Здоровья ему.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:10
Последние игры он вообще не впечетляет . Ну а так , естественно пожелаю ему скорейшего выздоровления.
112910415
112910415
вчера в 19:36
пусть молодой геройствует !
drug01
drug01
вчера в 18:04
Андрею доброго здоровья и быстрее встать в строй!
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:03
Лунину, конечно, здоровья, но судя по его прошлой игре с Сосьедадом, может и стоит дать шанс молодому Гонсалесу.
протон
протон
вчера в 17:10
Реал каждый сезон продолжает покупать игроков, подписывать свободных агентов с бонусами равносильными трансферам, и все равно играть некому
Вальверде играет справа в защите, тчуамени в центре защиты
Три левых фингера играют в атаке
Модриче заменить некем
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:05
Лунин неважно сыграл в кубковом матче... Он не должен был столько пропускать от Реала Сосьедад. Видимо Андрею просто нужен отдых. В его высоком профессиональном уровне никто не сомневается, но нужно проверить ближайшие резервы... Тем более молодой вратарь аж пищит, так хочет сыграть.
shur
shur
вчера в 17:02, ред.
...ему бы себя реабилитировать, важна стабильная, хорошая игра, а
никак не травма, ситуация пиковая, перед серьёзными играми! Здоровья!
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