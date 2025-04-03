Лунин может пропустить матч с «Валенсией» из-за повреждения

19-летний голкипер «Реала» Франсиско Гонсалес может дебютировать за клуб в предстоящем матче против «Валенсии».
Это связано с тем, что у Андрея Лунина диагностирована травма камбаловидной мышцы. Украинский голкипер испытывал дискомфорт во время ответного поединка Кубка Испании против «Реала Сосьедад» (4:4, после дополнительного времени).
Тибо Куртуа до сих пор не восстановился после повреждения, полученного в составе сборной Бельгии.
Окончательное решение о том, кто будет защищать ворота «Реала» в матче с «Валенсией» в субботу, будет принято по результатам завтрашней тренировки.
Вальверде играет справа в защите, тчуамени в центре защиты
Три левых фингера играют в атаке
Модриче заменить некем
Вальверде играет справа в защите, тчуамени в центре защиты
Три левых фингера играют в атаке
Модриче заменить некем