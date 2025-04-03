«Крылья Советов» хотят выкупить Зиньковского у «Спартака»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян заявил, что команда хочет выкупить у «Спартака» полузащитника Антона Зиньковского, который сейчас выступает за самарский клуб на правах аренды.
Конечно, мы рассмотрим возможность выкупа Зиньковского. Есть несколько аспектов для принятия таких решений. Переговоры с футболистами и тренерами — это всегда двустороннее движение. Поэтому мы точно будем заинтересованы в сохранении тех ребят, которые будут заинтересованы играть в амбициозном клубе РПЛ, выкладываться на поле и достигать тех целей, которые мы ставим.
Та же ситуация в Зените: там ,,блистает" Соболев!!!
Тем, что он там непонятно кто.
Утверждаю: футболист , у которого морально-нравственные критерии пониженные, отсутствует внутренняя культура и кругозор, но в наличии быдловатость и хамовитость, играть на высоком уровне не смогут в виде спорта, где без коллективизма успехов быть не может.
И Соболев, и Зеньковский испортят любой коллектив.
Говорят, что если Бог кого-то хочет наказать, он лишает того разума.
Видимо, руководство Зенита и КС привлекли внимание самого Бога.
Та же ситуация в Зените: там ,,блистает" Соболев!!!
Тем, что он там непонятно кто.
Утверждаю: футболист , у которого морально-нравственные критерии пониженные, отсутствует внутренняя культура и кругозор, но в наличии быдловатость и хамовитость, играть на высоком уровне не смогут в виде спорта, где без коллективизма успехов быть не может.
И Соболев, и Зеньковский испортят любой коллектив.
Говорят, что если Бог кого-то хочет наказать, он лишает того разума.
Видимо, руководство Зенита и КС привлекли внимание самого Бога.