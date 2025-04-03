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«Крылья Советов» хотят выкупить Зиньковского у «Спартака»

вчера, 11:01

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян заявил, что команда хочет выкупить у «Спартака» полузащитника Антона Зиньковского, который сейчас выступает за самарский клуб на правах аренды.

Конечно, мы рассмотрим возможность выкупа Зиньковского. Есть несколько аспектов для принятия таких решений. Переговоры с футболистами и тренерами — это всегда двустороннее движение. Поэтому мы точно будем заинтересованы в сохранении тех ребят, которые будут заинтересованы играть в амбициозном клубе РПЛ, выкладываться на поле и достигать тех целей, которые мы ставим.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:35
продать, пока берут !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:34
О, денежки подвезли, получить хоть рубль за Зиньковского это большая удача
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 11:50
Я всегда. утверждал , что футболисты (?) Соболев и Зеньковский - черная метка для любой команды, где они будут играть. Последняя победа ,,Крылышек" была впечатляющей, но вот сам Зеньковский, вышедший на замену, сыграл очень плохо, оказался худшим на поле. КС победили без него.Если Крылья оставят себе этот ,,дар данайцев", то точно игру не улучшат...
Та же ситуация в Зените: там ,,блистает" Соболев!!!
Тем, что он там непонятно кто.
Утверждаю: футболист , у которого морально-нравственные критерии пониженные, отсутствует внутренняя культура и кругозор, но в наличии быдловатость и хамовитость, играть на высоком уровне не смогут в виде спорта, где без коллективизма успехов быть не может.
И Соболев, и Зеньковский испортят любой коллектив.
Говорят, что если Бог кого-то хочет наказать, он лишает того разума.
Видимо, руководство Зенита и КС привлекли внимание самого Бога.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:38, ред.
Хочется спросить известными словами откуда деньги Зин
tdvhtec925um
tdvhtec925um
вчера в 11:21
Осинькин смог бы его вернуть на прежний уровень
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:03
Спартак всегда поможет своему филиалу...
Гость
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