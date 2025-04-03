«Крылья Советов» хотят выкупить Зиньковского у «Спартака»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян заявил, что команда хочет выкупить у «Спартака» полузащитника , который сейчас выступает за самарский клуб на правах аренды.

Конечно, мы рассмотрим возможность выкупа Зиньковского. Есть несколько аспектов для принятия таких решений. Переговоры с футболистами и тренерами — это всегда двустороннее движение. Поэтому мы точно будем заинтересованы в сохранении тех ребят, которые будут заинтересованы играть в амбициозном клубе РПЛ , выкладываться на поле и достигать тех целей, которые мы ставим.