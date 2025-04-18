Агент Клоппа отреагировал на слухи о том, что Юрген может возглавить «Реал»

Марк Кошицке, агент бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, прокомментировал слухи о том, что немецкий специалист может возглавить «Реал».
Юрген очень доволен своей новой ролью главы глобального футбольного подразделения Red Bull. Он полностью сосредоточен и счастлив там.
Нет, не пойдет. Сегодня уже и немцы подтвердили.
"Zu Real? Zsolt Löw glaubt nicht an Klöpps Trainer-Rückkehr".
Нет, не пойдет. Сегодня уже и немцы подтвердили.
"Zu Real? Zsolt Löw glaubt nicht an Klöpps Trainer-Rückkehr".
но я лучше бы попробовал Рауля!!!
но я лучше бы попробовал Рауля!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Кто из тренеров в последнее время брал ЛЧ?..........Гвардиола, но он никогда не возглавит Реал..........Тухель, он уже тренирует сборную Англию, ...........Флик, тоже занят в Барселоне.......... Опять Зидан в третий раз?........
Думаю что Алонсо не слишком впечатляет в этом сезоне чтобы его назначать в Реал............ по этому лучше оставить Анчелотти и доверить ему перестройку.
PS Если Артета вдруг неожиданно возьмет ЛЧ с Арсеналом, думаю его будут точно рассматривать как главного кандидата...........в таком случаи Райса и Сака можно будет ожидать в Реале.........
Кто из тренеров в последнее время брал ЛЧ?..........Гвардиола, но он никогда не возглавит Реал..........Тухель, он уже тренирует сборную Англию, ...........Флик, тоже занят в Барселоне.......... Опять Зидан в третий раз?........
Думаю что Алонсо не слишком впечатляет в этом сезоне чтобы его назначать в Реал............ по этому лучше оставить Анчелотти и доверить ему перестройку.
PS Если Артета вдруг неожиданно возьмет ЛЧ с Арсеналом, думаю его будут точно рассматривать как главного кандидата...........в таком случаи Райса и Сака можно будет ожидать в Реале.........
дальше и.о.гл.тр. порулит Реал на КЧМ.
дальше и.о.гл.тр. порулит Реал на КЧМ.