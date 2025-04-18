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Агент Клоппа отреагировал на слухи о том, что Юрген может возглавить «Реал»

вчера, 17:11

Марк Кошицке, агент бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, прокомментировал слухи о том, что немецкий специалист может возглавить «Реал».

Юрген очень доволен своей новой ролью главы глобального футбольного подразделения Red Bull. Он полностью сосредоточен и счастлив там.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:18
протон.

Нет, не пойдет. Сегодня уже и немцы подтвердили.
"Zu Real? Zsolt Löw glaubt nicht an Klöpps Trainer-Rückkehr".
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:16
Если учесть, что Клопповский Ливерпуль был одной из лучших команд в плане перехода в молниеносные атаки, то по руководить таким бегущее трио как Вини/Мбаппе/Родриго для Клоппа было идеальным вариантом, а имея еще Джуда и ТАА которые могут выводить это трио в атаки своими передачами это прям всё для немца. Но почему то не верю в его назначение
протон
протон
вчера в 23:15
пойдет в Реал при первой же возможности.
RM_35
RM_35
вчера в 20:26
ну было бы не плохо посмотреть на него в Реале!!
но я лучше бы попробовал Рауля!!!
Capral
Capral ответ Deemon37 (раскрыть)
вчера в 20:11
Тоже неплохо.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Deemon37
Deemon37 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:07
Радимова
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 19:56
Идеальная замена
DXTK
DXTK
вчера в 19:19
Да по сути для Реала сейчас нету ни одного свободного топового тренера кроме Клоппа..........для замены Анчеллотти.....

Кто из тренеров в последнее время брал ЛЧ?..........Гвардиола, но он никогда не возглавит Реал..........Тухель, он уже тренирует сборную Англию, ...........Флик, тоже занят в Барселоне.......... Опять Зидан в третий раз?........

Думаю что Алонсо не слишком впечатляет в этом сезоне чтобы его назначать в Реал............ по этому лучше оставить Анчелотти и доверить ему перестройку.

PS Если Артета вдруг неожиданно возьмет ЛЧ с Арсеналом, думаю его будут точно рассматривать как главного кандидата...........в таком случаи Райса и Сака можно будет ожидать в Реале.........
112910415
112910415
вчера в 18:22
по-прежнему, всё возможно ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:13
мне кажется, Перес не станет сделать поспешных движений, и оставит Анчелотти до конца сезона. смысл после финала убрать его?
дальше и.о.гл.тр. порулит Реал на КЧМ.
Capral
Capral
вчера в 17:32
Да понятно было и так. Сейчас много будет разных фейков и небылиц. Не удивлюсь, если завтра напишут, что Перес умоляет Семака возглавить Реал...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:29
А оно ему надо?)))
shur
shur
вчера в 17:24, ред.
...Кош(иц)ке видней, она в этом толк знает, Red Bull окрыляет!!!
drug01
drug01
вчера в 17:15
Теперь будет столько слухов что можно уши закрыть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:14
Пока счастлив, а как будет дальше посмотрим))
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