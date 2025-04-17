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Анчелотти покинет «Реал» после финала Кубка Испании с «Барселоной»

вчера, 14:42
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал26.04.2025 в 01:00 Не начался

По информации источника, ожидается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти покинет клуб после финала Кубка Испании с «Барселоной» 26 апреля.

Вчера мадридская команда снова уступила лондонскому «Арсеналу» (1:2) в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов и покинула турнир.

Сообщается, что итальянского специалиста хотят видеть в сборной Бразилии, и он может вступить в должность до окончания сезона в Испании.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:52
до конца сезона ?
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:45
Пришло время.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:25
Ну вот и новая страница в истории Реала. Ну Реал бы не бы бы Реалом если бы там не умели вовремя реагировать на провалы и принимать непростые порой решения. А так чего сказать, Карло отдал всё что мог Реалу, Реал всё что мог забрал у Карло, время пришло.
hza2pbq2sc2a
hza2pbq2sc2a
вчера в 16:15
Всё таки съели Анчелотти
AleS
AleS
вчера в 15:30
И кого они лучше Деда найдут? Никого! Зря его увольняют.
Брулин
Брулин
вчера в 15:21
Да дали бы уже до конца сезона довести.

Какая уже разница.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:52
А бразильцам плохо без папы Карло, штоле?...
shur
shur
вчера в 14:51
...прочитал статью на которую ссылается господин Кошелев!
Ключевые слова :"Ожидается" и "предполагается" отсюда вывод,
ничего не ясно, так имейте терпение,сударь!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:51
до сих пор от Арсенала не отошел Перес ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:47
Карло в Бразилию. Зидан в Реал. Клопп в Боруссию Д)
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:45
???)
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