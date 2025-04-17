Анчелотти покинет «Реал» после финала Кубка Испании с «Барселоной»

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вчера, 14:42

По информации источника, ожидается, что главный тренер «Реала» покинет клуб после финала Кубка Испании с «Барселоной» 26 апреля.

Вчера мадридская команда снова уступила лондонскому «Арсеналу» (1:2) в ответном матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов и покинула турнир.

Сообщается, что итальянского специалиста хотят видеть в сборной Бразилии, и он может вступить в должность до окончания сезона в Испании.