Рауль или Солари могут временно возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти

1744959042

вчера, 09:50

«Реал» может назначить временного тренера в случае расставания с .

Возможно, что на Клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с июня по июль, командой будет руководить другой наставник.

По данным источника, на роль исполняющего обязанности главного тренера рассматриваются и . Первый в настоящее время занимает должность в спортивном руководстве клуба, а второй возглавляет «Кастилью».