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Рауль или Солари могут временно возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти

вчера, 09:50

«Реал» может назначить временного тренера в случае расставания с Карло Анчелотти.

Возможно, что на Клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с июня по июль, командой будет руководить другой наставник.

По данным источника, на роль исполняющего обязанности главного тренера рассматриваются Сантьяго Солари и Рауль Гонсалес. Первый в настоящее время занимает должность в спортивном руководстве клуба, а второй возглавляет «Кастилью».

Уже после завершения КЧМ-2025 в «Реале» планируют выбрать нового главного тренера.

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Все комментарии
RM_35
RM_35
вчера в 20:18
временно надо Раульчика попробовать, а вдруг попрет и оставят на постоянке!!!
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 14:02
Зидана не рассматривают ,знают фарт видимо больше ен поможет команде , нужен тренер !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:02
В летом Рауль возглавит Шальке.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 10:42
Летом Клопп возглавит Реал Мадрид!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:13
Реал может потерять и вторую строчку в турнирной таблице. Зидан нужен.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:58, ред.
Дайте Раулю порулить немного, пусть почувствует на вкус более высокий уровень футбола, пусть попробует поруководить взрослыми, характерными футболистами. Какого-то сверх-результата с него требовать всё равно никто не будет, а молодому тренеру будет бесценная практика. Плюс, он настоящая легенда клуба, а вдруг сможет своим авторитетом как-то повлиять на этих зажравшихся звёзд. В любом случае клуб уже ничего не потеряет, а у Рауля появится хороший опыт и шанс попробовать себя на высоком уровне.
drug01
drug01
вчера в 09:54
Нужен новый тренер постоянно!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:51
Смысл? Оставили бы уже деда до конца сезона, а летом можно решать что-то
Гость
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