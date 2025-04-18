Рауль или Солари могут временно возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти

«Реал» может назначить временного тренера в случае расставания с Карло Анчелотти.
Возможно, что на Клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с июня по июль, командой будет руководить другой наставник.
По данным источника, на роль исполняющего обязанности главного тренера рассматриваются Сантьяго Солари и Рауль Гонсалес. Первый в настоящее время занимает должность в спортивном руководстве клуба, а второй возглавляет «Кастилью».
Уже после завершения КЧМ-2025 в «Реале» планируют выбрать нового главного тренера.