Клопп согласился провести переговоры с «Реалом»

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вчера, 17:06

Бывший тренер «Ливерпуля» может возглавить «Реал».

Как сообщается, немецкий специалист согласился провести переговоры с мадридским клубом.

«Сливочные» считают, что Клопп является идеальным кандидатом, чтобы противостоять проекту в «Барселоне».