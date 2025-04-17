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Клопп согласился провести переговоры с «Реалом»

вчера, 17:06

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Реал».

Как сообщается, немецкий специалист согласился провести переговоры с мадридским клубом.

«Сливочные» считают, что Клопп является идеальным кандидатом, чтобы противостоять проекту Ханса-Дитера Флика в «Барселоне».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:33
Ну и Карвахаль сможет
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:08
Да ну, вы угораете? Они так себе рекламу делают , чтобы привлечь кандидатов. Если дядя Юра в Реале - Винисиусу надо паковать чемоданы, Кильяну тем более, и всяких Себальосов, Васкесов, Модричей тем более - нафиг из команды под такой интенсивный футбол. Там из стариков только Рюдигер зайдет, и то за счёт характера
RM_35
RM_35
вчера в 22:13
ну может было бы интересно!!! только вот что бы он сам выбирал кого покупать, а кого продавать, а не презик наш!!!
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:24
Уже исправил...)))
shur
shur ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:18
....пусть теперь попробует себя от обратного, с лучшим стадионом,с лучшими игроками, подымет с руин Великий Клуб в истории футбола!
И цитата дня :" Как тренер он может сделать много полезного любой
команде". (А деньги-они не пахнут, дадим сколько потребуется!)
Capral
Capral
вчера в 19:05
протон.

Супер сказал, супер сравнил!!!!!! Красава!!!!!!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:02, ред.
Привет, Санёк!!!!
А что, в Реале, сейчас- все как сб.Бразилии времен Пеле и компании? Если бы только один Мбаппе "стадо" портил.
На счет Клоппа не уверен, что он возьмется за Реал, и тому причин много... Сейчас, в преддверии ухода Анчи, вбросов и фейков будет дофига и больше. Поглядим. Ты вспомни, год 1999 и работу Тошака. Реал вылетел из ЛЧ от молодого киевского Динамо, а сам Реал, в Примере, проигрывал разгромно очень часто, как на пример Мальорке-1:5!!! И это при том, какой потрясный состав был у Реала, точно не слабее нынешнего!!!!!!!
протон
протон
вчера в 19:01
Клопп и Реал несовместимы с точки зрения ауры и образов.
Реал это идеал такого вот элитарного лоска. Лучший стадион, лучшие игроки — мы купим всё, что захотим, ведь мы короли.
А Клопп это олицетворение ВЫЗОВА таким командам. Рок-н-ролл, развитие игроков с нуля, поднимание команд с руин.
Но это всего лишь обложка, как тренер он может сделать много полезного любой команде.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:32
...а почему бы и нет ! Клопп мне симпатичен, хотя бы за то как Он
переживает за игру команду,которую тренерует!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:27
...Минхерц,guten Tag!!! Все слова про Реал и Баварию уже сказаны,
теперь про Звезду французскую, да вписался,растворился в команде,но
канитель,ажиотаж с его приходом предполагал такие перемены,мама
дорогая! Взамен дырка от бублика и воскревший Дембеле в его бывшем ПСЖ...! Согласись Вить, финт почти как у Гарринчи,но разница,как до неба! Вечерком у меня ещё сюрпрайс от МЮ,весело! Хорошего вечера и здоровья!
d32nxvehnkph
d32nxvehnkph
вчера в 18:27
Интересно будет следить за таким противостоянием
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:07
если у Алонсо или Клоппа не получится с первых дней сделать результат и чтоб красивый футбол радовал глаза и сердца. что тогда?
новым тренерам по любому нужно время, если клуб хочет системный футбол.
и мне интересно, как Винисиус-Мбаппе-Джуд будут работать в гегенпрессинге.
а в прессинге и кроется магия футбола Клоппа, секрет его гипнотического эффекта. и на время все красиво и эффективно.
проблема лишь в том, что команды Клоппа не всегда в форме бывает.
и когда наваливаются травмы или наступает физический спад, эта философия работает против. так было в Боруссии, и Ливерпуле.
кстати, Юрген Клопп рекордсмен проигранных финалов.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 18:01
Клопп очень хороши1 тренер и году в 20 м этак я мечтал что бы он пришёл в Реал
Но мне кажеться он "наелся" в тренерском деле
Будем надеяться что это не так
С Клоппом мировой футбол только выиграет
R. Carlos
R. Carlos ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:55
Анчилотти тоже не галактикос но 3 ЛЧ в копилку принёс
112910415
112910415
вчера в 17:53
любопытно, как это будет
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:42
Клопп возил праймовый Реал с ноунэймами
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:41
Вау, это было бы супер круто, обеими руками За
Capral
Capral
вчера в 17:36, ред.
А чем, Мбаппе стал лишним- можете объяснить? Это довольно распространенное мнение, но не очень подтвержденное...Общей картины и игрового рисунка не портит. Не знаю, как внутри команды, но внешне неплохо вписался, пусть, даже и не идеально, пока...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:17
Зидан нужен для Реала . Клопп не потянет такой клуб как Реал . Он вообще не Галактикос.
happy 50
happy 50
вчера в 17:16, ред.
Клоппу всегда нужно время. Он все потихонечку выстраивает . Если уж слили такого зубра как Анчелотти, то и Клоппа могут слить. Мбаппе стал тем ,кто для Анчелотти был лишним. Перес купил себе новую игрушку и заставил ставить в состав . Ведь до покупки француза все работало бесперебойно. Мбаппе в ПСЖ творил хаос,теперь в Реале творит хаос . То Клоппу конечно не более спокойный Ливерпуль. Реал- жоектрический стул и золотая клетка доя любого тренера . Отсюда тренеры летят с незавидной регулярностью.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:14
Это будет интересно, а что выйдет из этого большой вопрос)) подождем...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:10
Ну а че отдохнул и в бой с Реалом
Capral
Capral
вчера в 17:10
Если подпишут Клоппа, интерсно будет посмотреть, что из этого получится...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:08
Интересно было бы его работы в Реале посмотреть
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