Клопп согласился провести переговоры с «Реалом»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Реал».
Как сообщается, немецкий специалист согласился провести переговоры с мадридским клубом.
«Сливочные» считают, что Клопп является идеальным кандидатом, чтобы противостоять проекту Ханса-Дитера Флика в «Барселоне».
Реал это идеал такого вот элитарного лоска. Лучший стадион, лучшие игроки — мы купим всё, что захотим, ведь мы короли.
А Клопп это олицетворение ВЫЗОВА таким командам. Рок-н-ролл, развитие игроков с нуля, поднимание команд с руин.
Но это всего лишь обложка, как тренер он может сделать много полезного любой команде.
Реал это идеал такого вот элитарного лоска. Лучший стадион, лучшие игроки — мы купим всё, что захотим, ведь мы короли.
А Клопп это олицетворение ВЫЗОВА таким командам. Рок-н-ролл, развитие игроков с нуля, поднимание команд с руин.
Но это всего лишь обложка, как тренер он может сделать много полезного любой команде.