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Назначены арбитры на матчи 25-го тура РПЛ

вчера, 13:02

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

19 апреля (суббота)

«Оренбург» – «Динамо» Махачкала: судья – Ранэль Зияков

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Акрон» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Михаил Черемных

Помощники судьи – Максим Ковалев, Хамид Талаев; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалёв

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Французов.

20 апреля (воскресенье)

«Динамо» Москва – «Рубин»: судья – Сергей Чебан

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Николай Иванов.

«Факел» – «Ростов»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Олег Соколов.

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Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:02, ред.
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Гость
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