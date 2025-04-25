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Де Брюйне решил не играть за «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира

вчера, 12:27

Полузащитник Кевин Де Брюйне решил не играть за «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира этим летом.

Бельгиец не хочет, чтобы риск травмы поставил под угрозу его поиски нового клуба. После окончания сезона Де Брюйне станет свободным агентом.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:20
Всегда симпатизировал Кевину, но его поведение в последнее время это ужас. Еще жертвой себя выставляет. Позиция МС понятна - они не хотят платить 21 млн игроку, который даже полсезона не играет. А на сокращение зарплаты он не согласен, как Модрич. Вот теперь очередная подлость от Кевина - не хочет играть на Клубном ЧМ. На месте Гвардиолы я бы посадил его на лавку до конца сезона и пусть катится куда хочет. На статую около стадиона пусть не рассчитывает.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:11
Думаю дело тут не только в опасении получить травму, а и в обиде Кевина на Ман Сити. Бельгиец явно не ожидал, что его так резко бортанут из клуба, и очень болезненно воспринял такое решение руководства. Всё-таки он, без малого 10 лет отдал клубу, и внёс огромный вклад в достижения и завоёванные трофеи команды. Почти всю футбольную карьеру посвятил Ман Сити. И явно рассчитывал на более лояльное, может даже более благодарное отношение к себе, учитывая все свои заслуги перед клубом. А ему просто взяли и указали на дверь.

А с другой стороны, говорят что бельгийцу предлагали остаться на условиях снижения зарплаты, и он отказался. Если так, то и сам Кевин не такая уж невинная овечка, как может показаться со стороны. В любом случае понятно одно, полюбовно разойтись Де Брюйне и Ман Сити не удалось, что частично и повлияло на решение Кевина не ехать на КЧМ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:37
Это понятно. Там молодняк и резервисты только и будут бегать))
Гость
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