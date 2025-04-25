Де Брюйне решил не играть за «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира

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вчера, 12:27

Полузащитник решил не играть за «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира этим летом.

Бельгиец не хочет, чтобы риск травмы поставил под угрозу его поиски нового клуба. После окончания сезона Де Брюйне станет свободным агентом.