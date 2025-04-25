Полузащитник Кевин Де Брюйне решил не играть за «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира этим летом.
Бельгиец не хочет, чтобы риск травмы поставил под угрозу его поиски нового клуба. После окончания сезона Де Брюйне станет свободным агентом.
Полузащитник Кевин Де Брюйне решил не играть за «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира этим летом.
Бельгиец не хочет, чтобы риск травмы поставил под угрозу его поиски нового клуба. После окончания сезона Де Брюйне станет свободным агентом.
А с другой стороны, говорят что бельгийцу предлагали остаться на условиях снижения зарплаты, и он отказался. Если так, то и сам Кевин не такая уж невинная овечка, как может показаться со стороны. В любом случае понятно одно, полюбовно разойтись Де Брюйне и Ман Сити не удалось, что частично и повлияло на решение Кевина не ехать на КЧМ.
А с другой стороны, говорят что бельгийцу предлагали остаться на условиях снижения зарплаты, и он отказался. Если так, то и сам Кевин не такая уж невинная овечка, как может показаться со стороны. В любом случае понятно одно, полюбовно разойтись Де Брюйне и Ман Сити не удалось, что частично и повлияло на решение Кевина не ехать на КЧМ.