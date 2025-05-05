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Араухо может перейти в МЮ, только если клуб попадёт в Лигу чемпионов

вчера, 18:44

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

По информации источника, предложение будет сделано в случае, если «красные дьяволы» квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в таблице АПЛ. Команда Рубена Аморима может попасть в Лигу чемпионов, если выиграет Лигу Европы. На прошлой неделе «красные дьяволы» разгромили «Атлетик» со счетом 3:0 в гостях.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:29
даже если МЮ выиграет Лигу Европы и получит место в Лиге чемпионов
Аморим теперь откажет от Араухо ))
он недавно прокомментировал, что если игрок хочет в МЮ ради ЛЧ,
такого игрока не будет в МЮ.
Амориме нужны те игроки, кто хочет биться за Юнайтед, а не ради ЛЧ.
Клопп тоже такое когда то говорил )) за Ливерпуль. а не ради ЛЧ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:45
Ну подождём, посмотрим, получится ли у них
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