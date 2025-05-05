Араухо может перейти в МЮ, только если клуб попадёт в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести защитника «Барселоны» Рональда Араухо.
По информации источника, предложение будет сделано в случае, если «красные дьяволы» квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон.
В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в таблице АПЛ. Команда Рубена Аморима может попасть в Лигу чемпионов, если выиграет Лигу Европы. На прошлой неделе «красные дьяволы» разгромили «Атлетик» со счетом 3:0 в гостях.
Аморим теперь откажет от Араухо ))
он недавно прокомментировал, что если игрок хочет в МЮ ради ЛЧ,
такого игрока не будет в МЮ.
Амориме нужны те игроки, кто хочет биться за Юнайтед, а не ради ЛЧ.
Клопп тоже такое когда то говорил )) за Ливерпуль. а не ради ЛЧ.
Аморим теперь откажет от Араухо ))
он недавно прокомментировал, что если игрок хочет в МЮ ради ЛЧ,
такого игрока не будет в МЮ.
Амориме нужны те игроки, кто хочет биться за Юнайтед, а не ради ЛЧ.
Клопп тоже такое когда то говорил )) за Ливерпуль. а не ради ЛЧ.