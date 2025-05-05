Байно-Гиттенс заявил, что хочет уйти из дортмундской «Боруссии»

20-летний вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс, обсуждая выступления своей команды в раздевалке, произнес фразы: «Я все равно скоро уеду» и «в следующем году меня тут точно не будет».
Сообщается также, что игрок уже уведомил руководство клуба о своём намерении покинуть клуб.
Скорее всего, летом он вернется на родину. «Арсенал» проявляет интерес к трансферу и в настоящее время является фаворитом в борьбе за игрока. Также «Челси» заинтересован в подписании вингера.
Арсеналу тоже нужен левый вингер, и в шорт-лист входят Нико Уильямс, Лукман, Эзе...теперь вот о Гиттенсе заговорили....появились слухи даже о том, что Родриго Реал готов продать за сотну млн€.
Как по мне, Родриго идеальный вариант, а если нет, то лучше взять Эзе или Гиттенса, англичане в будущем будут ценнее за счет паспорта
Арсеналу тоже нужен левый вингер, и в шорт-лист входят Нико Уильямс, Лукман, Эзе...теперь вот о Гиттенсе заговорили....появились слухи даже о том, что Родриго Реал готов продать за сотну млн€.
Как по мне, Родриго идеальный вариант, а если нет, то лучше взять Эзе или Гиттенса, англичане в будущем будут ценнее за счет паспорта