Байно-Гиттенс заявил, что хочет уйти из дортмундской «Боруссии»

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вчера, 18:58

20-летний вингер дортмундской «Боруссии» , обсуждая выступления своей команды в раздевалке, произнес фразы: «Я все равно скоро уеду» и «в следующем году меня тут точно не будет».

Сообщается также, что игрок уже уведомил руководство клуба о своём намерении покинуть клуб.

Скорее всего, летом он вернется на родину. «Арсенал» проявляет интерес к трансферу и в настоящее время является фаворитом в борьбе за игрока. Также «Челси» заинтересован в подписании вингера.