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Байно-Гиттенс заявил, что хочет уйти из дортмундской «Боруссии»

вчера, 18:58

20-летний вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс, обсуждая выступления своей команды в раздевалке, произнес фразы: «Я все равно скоро уеду» и «в следующем году меня тут точно не будет».

Сообщается также, что игрок уже уведомил руководство клуба о своём намерении покинуть клуб.

Скорее всего, летом он вернется на родину. «Арсенал» проявляет интерес к трансферу и в настоящее время является фаворитом в борьбе за игрока. Также «Челси» заинтересован в подписании вингера.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:19
Гиттенс конечно же не так ярко выступает в Дортмунде, как когда то это делали его соотечественники Санчо и Беллингем, но все же заставил обратить на себя внимание крупных клубов! Кому сейчас нужнее Джейми сказать сложно. У Челси очень много игроков, половина из которых находится в арендах по всему свету,но вот левого вингера можно сказать и нет, т.к Мудрик отстранен, а Санчо принадлежит МЮ и не факт, что синие его выкупят. Да, есть Мадуэке и Нету, которые могут играть на любом фланге, но скорее всего чистый левый вингер им не помешает.
Арсеналу тоже нужен левый вингер, и в шорт-лист входят Нико Уильямс, Лукман, Эзе...теперь вот о Гиттенсе заговорили....появились слухи даже о том, что Родриго Реал готов продать за сотну млн€.
Как по мне, Родриго идеальный вариант, а если нет, то лучше взять Эзе или Гиттенса, англичане в будущем будут ценнее за счет паспорта
Гость
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