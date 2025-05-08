Конте может главным тренером «Ювентуса» в следующем сезоне

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вчера, 10:33

Главный тренер «Наполи» может покинуть свой пост по завершении сезона.

По данным источника, Конте недоволен политикой клуба в отношении трансферов. Также сообщается о заинтересованности туринского «Ювентуса» в итальянском специалисте, который уже возглавлял команду с 2011 по 2014 годы.

Предполагается, что его преемником в «Наполи» может стать тренер экс-тренер «Ювентуса» .