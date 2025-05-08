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Конте может главным тренером «Ювентуса» в следующем сезоне

вчера, 10:33

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте может покинуть свой пост по завершении сезона.

По данным источника, Конте недоволен политикой клуба в отношении трансферов. Также сообщается о заинтересованности туринского «Ювентуса» в итальянском специалисте, который уже возглавлял команду с 2011 по 2014 годы.

Предполагается, что его преемником в «Наполи» может стать тренер экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

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Все комментарии
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вчера в 17:46
Конте тренер неуживчивый, вполне вероятно что опять окажется в Турине
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:06
Конте как обычно, по традиции, выигрывает чемпионат и сваливает)
9mt6rsx43c39
9mt6rsx43c39
вчера в 11:17
он вообще бывает довольным?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:03
если Наполи выиграет Скудетто. а Де Лаурентис пойдет навстречу пожеланиям Конте по вопросу летних трансферов, Конте останется в Наполи.
интересно, а Ювентус собирается летом закупаться?
если нет, зачем тогда Конте туринский клуб в эконом-версии?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:36
Может быть, а может и не быть.
Опять чьи-то фантазии.
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