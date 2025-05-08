Конте может главным тренером «Ювентуса» в следующем сезоне

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте может покинуть свой пост по завершении сезона.
По данным источника, Конте недоволен политикой клуба в отношении трансферов. Также сообщается о заинтересованности туринского «Ювентуса» в итальянском специалисте, который уже возглавлял команду с 2011 по 2014 годы.
Предполагается, что его преемником в «Наполи» может стать тренер экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
интересно, а Ювентус собирается летом закупаться?
если нет, зачем тогда Конте туринский клуб в эконом-версии?
интересно, а Ювентус собирается летом закупаться?
если нет, зачем тогда Конте туринский клуб в эконом-версии?
Опять чьи-то фантазии.
Опять чьи-то фантазии.