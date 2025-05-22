Лантратов может покинуть «Локомотив» летом

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов рассматривает возможность ухода из клуба в ближайшее трансферное окно.
Вратарь недоволен своим текущим положением в команде и готов летом рассмотреть предложения от других клубов.
Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов рассматривает возможность ухода из клуба в ближайшее трансферное окно.
Вратарь недоволен своим текущим положением в команде и готов летом рассмотреть предложения от других клубов.
А что?
Давления на команду в "битве за места" нет, весь город горой за своих....
А что?
Давления на команду в "битве за места" нет, весь город горой за своих....
Что случилось?
"МАССКВЫ-СТАЛЕЦЫ" не выдержал, точнее, её околофутбольной атмосферы?
Пожелаю ему удачи.
Что случилось?
"МАССКВЫ-СТАЛЕЦЫ" не выдержал, точнее, её околофутбольной атмосферы?
Пожелаю ему удачи.