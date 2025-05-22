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Лантратов может покинуть «Локомотив» летом

вчера, 17:11

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов рассматривает возможность ухода из клуба в ближайшее трансферное окно.

Вратарь недоволен своим текущим положением в команде и готов летом рассмотреть предложения от других клубов.

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derrik2000
derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:32
Вот бы кого в Ростов!
А что?
Давления на команду в "битве за места" нет, весь город горой за своих....
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:25
Обратно в Химки ему дорога)))
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:19
Очень, ОЧЕНЬ ХОРОШО стоял в воротах Химок.
Что случилось?
"МАССКВЫ-СТАЛЕЦЫ" не выдержал, точнее, её околофутбольной атмосферы?
Пожелаю ему удачи.
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