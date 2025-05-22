«Сампдория» может избежать прямого вылета из Серии B

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вчера, 15:58

Количество участников Серии B в следующем сезоне может увеличиться.

По итогам заключительного тура «Брешиа» смогла избежать вылета, заняв 15-е место. Однако с клуба могут снять четыре очка, если будет доказано, что он допустил финансовые нарушения.

18 мая было официально объявлено о переносе на неопределённый срок матчей плей-аута между «Салернитаной» и «Фрозиноне».

Таким образом, турнирная таблица может претерпеть изменения: «Брешиа» в случае применения санкций опустится в зону прямого вылета, «Фрозиноне» останется напрямую, а за право остаться сыграют «Салернитана» и «Сампдория», которая по спортивному принципу вылетела в Серию C.

По данным Sportitalia, «Салернитана» и «Сампдория» могут сыграть в середине июня, не дожидаясь вердикта, а если «Брешиа» в итоге выиграет апелляцию, в следующем сезоне в Серии B будет 21 или 22 команды вместо 20.