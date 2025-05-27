Криштиану Роналду намекнул, что может покинуть «Аль-Наср»

Нападающий клуба «Аль‑Наср» Криштиану Роналду разместил сообщение в социальных сетях по завершении чемпионата Саудовской Аравии:
Глава окончена. История всё еще пишется. Всем благодарен.
На прошлой неделе президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что Роналду будет участвовать в Клубном чемпионате мира, хотя «Аль‑Наср» в нем не участвует.
рыба всё время ищет ... )
рыба всё время ищет ... )
Marca пишет, что Джорджина на третий год жизни уже не может терпеть Саудовскую Аравию, она хочет, чтобы Криштиану ушел из Аль-Насра:
— Она чувствует себя там как в золотой клетке, вроде бы все и отлично, но вокруг "пустыня и искусственный город без души"
— Ее беспокоит будущее Криштиану младшего, он играет в академии "Аль-Насра" с местными бедолагами, ему очень сложно прогрессировать, школы в Европе на несколько уровней выше
— Ей не хватает встреч с разными "селебрити", большинство из них живут в Европе и США
— Страна очень консервативна, многие развлечения отсутствуют, деньги тратить некуда, алкоголь запрещен, женские права ущемляются
— Ее утомляют долгие перелеты в Европу (5-7 часов)
Marca пишет, что Джорджина на третий год жизни уже не может терпеть Саудовскую Аравию, она хочет, чтобы Криштиану ушел из Аль-Насра:
— Она чувствует себя там как в золотой клетке, вроде бы все и отлично, но вокруг "пустыня и искусственный город без души"
— Ее беспокоит будущее Криштиану младшего, он играет в академии "Аль-Насра" с местными бедолагами, ему очень сложно прогрессировать, школы в Европе на несколько уровней выше
— Ей не хватает встреч с разными "селебрити", большинство из них живут в Европе и США
— Страна очень консервативна, многие развлечения отсутствуют, деньги тратить некуда, алкоголь запрещен, женские права ущемляются
— Ее утомляют долгие перелеты в Европу (5-7 часов)
Наверное к пингвинам собрался, что бы там набивать без сопротивления.
А как их в чемпионате красиво кинул аутсайдер с бронзой, закачаешься.
Наверное к пингвинам собрался, что бы там набивать без сопротивления.
А как их в чемпионате красиво кинул аутсайдер с бронзой, закачаешься.
Но деньги и возможность забить "лёгкие" мячи победили возможную сказку. Был бы скромным как Модрич, мог бы действительно претендовать на топ-3 или топ-5 лучших игроков в истории. А так своим нарциссизмом многих почитателей футбола от себя оттолкнул.
Но деньги и возможность забить "лёгкие" мячи победили возможную сказку. Был бы скромным как Модрич, мог бы действительно претендовать на топ-3 или топ-5 лучших игроков в истории. А так своим нарциссизмом многих почитателей футбола от себя оттолкнул.