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Криштиану Роналду намекнул, что может покинуть «Аль-Наср»

вчера, 09:28

Нападающий клуба «Аль‑Наср» Криштиану Роналду разместил сообщение в социальных сетях по завершении чемпионата Саудовской Аравии:

Глава окончена. История всё еще пишется. Всем благодарен.

На прошлой неделе президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что Роналду будет участвовать в Клубном чемпионате мира, хотя «Аль‑Наср» в нем не участвует.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:50
рыба ищет !
рыба всё время ищет ... )
112910415
112910415
вчера в 15:25
загадочный такой )
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT
вчера в 11:11
Свалит 100%.. Бестрофейному цыгану надоела эта "кибитка".. Даже в лч уже не попадает.. Всё, как в МЮ.. И на КЧМ хочется.. В интервью " Моргану" он скоро всё "объяснит".. А-ха-ха-ха.. 🤣🎤
fpqcz4me6e5d
fpqcz4me6e5d
вчера в 10:55
Это вряд ли. Уж очень там шоколадные условия.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:50
Жене поднадоело в верблюжатнике)
Marca пишет, что Джорджина на третий год жизни уже не может терпеть Саудовскую Аравию, она хочет, чтобы Криштиану ушел из Аль-Насра:

— Она чувствует себя там как в золотой клетке, вроде бы все и отлично, но вокруг "пустыня и искусственный город без души"

— Ее беспокоит будущее Криштиану младшего, он играет в академии "Аль-Насра" с местными бедолагами, ему очень сложно прогрессировать, школы в Европе на несколько уровней выше

— Ей не хватает встреч с разными "селебрити", большинство из них живут в Европе и США

— Страна очень консервативна, многие развлечения отсутствуют, деньги тратить некуда, алкоголь запрещен, женские права ущемляются

— Ее утомляют долгие перелеты в Европу (5-7 часов)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:12
Забивать становиться всё труднее даже в таком чемпионате, а круглую циферку ой как хочется.
Наверное к пингвинам собрался, что бы там набивать без сопротивления.
А как их в чемпионате красиво кинул аутсайдер с бронзой, закачаешься.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:02
Именно благодаря нарциссизму рон и был в топе 10 лет
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:01
В спортинге играть нужно, а не номер отбывать. Еврофутболмаксимально интенсивен, даже если это не ливерпуль какой-нибудь.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:01
Не останавливайся! Из сборной тоже уходи! Пусть пацаны хоть поиграют нормально.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:00
Поиграл, заработал крупнейшие деньги в истории футбола, можно и в другой клуб перейти, как не крути уже 41-ый год ему уже пошел.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:48
А ведь мог бы играть в Спортинге. Забивал бы мячи, играл бы в ЛЧ, там бы статистику улучшал. Правда, пришлось бы отказаться от огромных денег, да и смириться с вылетом в самом престижном клубном турнире на ранних стадиях, но зато это было бы красиво. И упрекать особе нечем было бы хейтерам.

Но деньги и возможность забить "лёгкие" мячи победили возможную сказку. Был бы скромным как Модрич, мог бы действительно претендовать на топ-3 или топ-5 лучших игроков в истории. А так своим нарциссизмом многих почитателей футбола от себя оттолкнул.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:29
Может и к лучшему для клуба
Гость
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