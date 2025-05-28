«Манчестер Юнайтед» был освистан своими фанатами после товарищеского матча

«Манчестер Юнайтед» подвергся свисту и недовольству болельщиков после поражения от сборной звёзд Юго-Восточной Азии (0:1) в товарищеском матче, прошедшем в Куала-Лумпуре.
Фанаты манкунианцев выразили разочарование игрой команды Рубена Аморима, недовольно гудя после финального свистка.
Клуб завершил сезон без единого трофея впервые с 2022 года и занял 15-е место в чемпионате Англии — худший результат за долгие годы.
трудно удержаться и не поделиться чувствами с виновниками !
трудно удержаться и не поделиться чувствами с виновниками !