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«Манчестер Юнайтед» был освистан своими фанатами после товарищеского матча

вчера, 19:57

«Манчестер Юнайтед» подвергся свисту и недовольству болельщиков после поражения от сборной звёзд Юго-Восточной Азии (0:1) в товарищеском матче, прошедшем в Куала-Лумпуре.

Фанаты манкунианцев выразили разочарование игрой команды Рубена Аморима, недовольно гудя после финального свистка.

Клуб завершил сезон без единого трофея впервые с 2022 года и занял 15-е место в чемпионате Англии — худший результат за долгие годы.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:45
Аморим АУТ!)
112910415
112910415
сегодня в 05:31
жизнь фанатов стала адом !
трудно удержаться и не поделиться чувствами с виновниками !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:03
САМОЕ СМЕШНОЕ И В ТОЖЕ ВРЕМЯ ГРУСТНОЕ В ТОМ, ЧТО ФУТБОЛИСТАМ МЮ ПОХРЕНУ НА ПОДОБНОГО РОДА ОБСТРУКЦИЮ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:09
"Недовольно гудя после финального свистка." - В общем финальный свисток получился весьма продолжительным...)
Гость
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