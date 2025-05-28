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Мареска не получит бонус в случае победы «Челси» в финале Лиги конференций

вчера, 21:58
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска не получит бонус в случае победы команды в финале Лиги конференций против «Бетиса».

Клуб не предусмотрел премию для наставника, так как считал «Челси» явным фаворитом турнира с самого начала. В то же время футболисты лондонского клуба получат бонусы, размер которых будет зависеть от количества сыгранных ими матчей в текущем розыгрыше.

Таким образом, клуб поощрит игроков за вклад в турнир, но для тренера успех в ЛК финансово отмечен не будет.

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Incredulous
Incredulous
вчера в 23:03, ред.
Довольно странная политика у руководства Челси. Вроде как тренер и команда одно дело делают, и если игроки выигрывают, то это и заслуга тренера не меньше чем самих игроков, так как они выполняют его указания.

Вот Мареска возьмет и сольет финал, с мыслями: я без бонуса, значит все без бонусов))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:19
неправильно это как-то. Или фавориты, или никому не давать...
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