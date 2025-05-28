Мареска не получит бонус в случае победы «Челси» в финале Лиги конференций

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска не получит бонус в случае победы команды в финале Лиги конференций против «Бетиса».
Клуб не предусмотрел премию для наставника, так как считал «Челси» явным фаворитом турнира с самого начала. В то же время футболисты лондонского клуба получат бонусы, размер которых будет зависеть от количества сыгранных ими матчей в текущем розыгрыше.
Таким образом, клуб поощрит игроков за вклад в турнир, но для тренера успех в ЛК финансово отмечен не будет.
Вот Мареска возьмет и сольет финал, с мыслями: я без бонуса, значит все без бонусов))
Вот Мареска возьмет и сольет финал, с мыслями: я без бонуса, значит все без бонусов))