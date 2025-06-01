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Акинфеев — самый титулованный российский футболист в истории

вчера, 20:44
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом в истории.

Трофей Кубка России, который московский клуб выиграл, обыграв в Суперфинале «Ростов» (0:0, 4:3 в серии пенальти), для 39-летнего голкипера является 22-м в карьере. На его счету 6 чемпионских титулов, 8 побед в национальном кубке, 7 — в Суперкубке, а также победа в Кубке УЕФА.

По общему количеству трофеев вратарь обошёл своего экс-одноклубника Сергея Игнашевича, который завоевал 21 титул. У ещё одного бывшего «армейца» Юрия Жиркова 20 трофеев.

Кроме того, Акинфеев установил рекорд по числу побед в Кубке России.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:23, ред.
Мы в очередной раз убедились в его способностях.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:09
У спартака и цска с 91 года есть выходы в восьмерку сильнейших команд европы
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 23:43
Главный титул он получил в еврокубках !
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
вчера в 23:36, ред.
С одной стороны он был классным кипером и заслуженно но с другой стороны , охххх и косячил в важных матчах особенно в Сборной и еврокубки с ЦСКА ... походу все фанаты его материли и орали на весь дом )))) поздравляем тебя с достижением Уважаемый наш косяк Игорёк ) ... играл игорек косячил хотел увидеть малафеева на воротах косячил тот хотелось игорька , спасибо вам за эмоции ........ )))
Baggio R.
Baggio R. ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 23:09
Это какой интересно "евроуспех" у Спартака? И какой второй у ЦСКА кроме Кубка УЕФА? А вот Зенит выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:08
И в ЛЧ тоже.
красноярец
красноярец ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 23:03
Чего особенного добился Краснодар в еврокубках?
Red blu
Red blu
вчера в 22:17, ред.
Заслуженно. Игорь и в свои 39 лет лучший.
Знатог
Знатог
вчера в 22:15
Как в сборной играл ответственный матч так напортачит.
А титулы в России говорят о низком уровне росийского футбола.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 21:51
Самый титулованный тот, у кого 1.больше евроуспехов
2.больше чемпионатов россии
3.больше кубков россии
Всë.
У цска 2 евроуспеха. Этоединственный такой клуб.
Потом уже идет спартак и зенит, у которых по одному
Дальше локо, у него хотя бы выхожы из г рурпы есть
29081985
29081985
вчера в 21:37
Не болею за ЦСКА но Акинфеев достойный вратарь, не вижу на горизонте приемника
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 21:35
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 21:33
    Лучшая характеристика для Игоря это то, что он возглавляет Клуб Льва Ивановича Яшина. Лучший вратарь СССР и России. Не вижу вратаря способного возглавить этот Клуб сменив Игоря.
    Здоровья Удачных игр и новых рекордов Игорю.
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 21:33
    Дырофеев, который в еврокубках пропускал в сорока одном матче подряд?!.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 21:21
    Аксиос! Достоин Игорь!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 21:12
    Круто. 22 года игровой карьеры - 22 титула. Это мировой рекорд
    b5kk8ycj83t7
    b5kk8ycj83t7
    вчера в 21:12
    Игорь самый долгожитель в нашем футболе
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:06
    ИГОРЬ, ТЫ ЛУЧШИЙ!👏👏👏
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 21:04
    Поздравляем Игоря с самым титулованным российским футболистом в истории!
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 20:56
    Лучший российский вратарь и надолго таким останется.
    Конь Красно-Синий
    Конь Красно-Синий
    вчера в 20:50
    Рука Игоря!!!!
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 20:45
    Где твоя ЛЧ, Игорёша?
    Гость
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