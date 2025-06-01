Акинфеев — самый титулованный российский футболист в истории

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вчера, 20:44

Вратарь ЦСКА стал самым титулованным российским футболистом в истории.

Трофей Кубка России, который московский клуб выиграл, обыграв в Суперфинале «Ростов» (0:0, 4:3 в серии пенальти), для 39-летнего голкипера является 22-м в карьере. На его счету 6 чемпионских титулов, 8 побед в национальном кубке, 7 — в Суперкубке, а также победа в Кубке УЕФА .

По общему количеству трофеев вратарь обошёл своего экс-одноклубника Сергея Игнашевича, который завоевал 21 титул. У ещё одного бывшего «армейца» Юрия Жиркова 20 трофеев.

Кроме того, Акинфеев установил рекорд по числу побед в Кубке России.