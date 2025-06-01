Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом в истории.
Трофей Кубка России, который московский клуб выиграл, обыграв в Суперфинале «Ростов» (0:0, 4:3 в серии пенальти), для 39-летнего голкипера является 22-м в карьере. На его счету 6 чемпионских титулов, 8 побед в национальном кубке, 7 — в Суперкубке, а также победа в Кубке УЕФА.
По общему количеству трофеев вратарь обошёл своего экс-одноклубника Сергея Игнашевича, который завоевал 21 титул. У ещё одного бывшего «армейца» Юрия Жиркова 20 трофеев.
Кроме того, Акинфеев установил рекорд по числу побед в Кубке России.
А титулы в России говорят о низком уровне росийского футбола.
А титулы в России говорят о низком уровне росийского футбола.
2.больше чемпионатов россии
3.больше кубков россии
Всë.
У цска 2 евроуспеха. Этоединственный такой клуб.
Потом уже идет спартак и зенит, у которых по одному
Дальше локо, у него хотя бы выхожы из г рурпы есть
2.больше чемпионатов россии
3.больше кубков россии
Всë.
У цска 2 евроуспеха. Этоединственный такой клуб.
Потом уже идет спартак и зенит, у которых по одному
Дальше локо, у него хотя бы выхожы из г рурпы есть
Здоровья Удачных игр и новых рекордов Игорю.
Здоровья Удачных игр и новых рекордов Игорю.