Президент «Урала»: «Наш футбол катится в яму»

Президент «Урала» в резкой форме раскритиковал судейство в российском футболе.

Нас так судят весь сезон. Вспомните недавний матч с «Родиной». Четыре пенальти при помощи ВАР. Четыре! Три в наши ворота. Арбитр в поле ничего не назначает, его зовут к монитору. Он решения менял. Как это? Так давайте, может, вообще без арбитров в поле матчи проводить? У нас же все ВАР эти вердикты выносят... Почему у нас ВАР есть только в трех городах? А что с остальными? И это, по-вашему, спортивный принцип?

Наш футбол катится в яму. Я не шучу. Тогда отмените эти кресла на трибунах, поставьте лавки, старые раздевалки. Ну а что? Мы назад возвращаемся с таким судейством.