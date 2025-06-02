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Президент «Урала»: «Наш футбол катится в яму»

вчера, 16:22

Президент «Урала» Григорий Иванов в резкой форме раскритиковал судейство в российском футболе.

Нас так судят весь сезон. Вспомните недавний матч с «Родиной». Четыре пенальти при помощи ВАР. Четыре! Три в наши ворота. Арбитр в поле ничего не назначает, его зовут к монитору. Он решения менял. Как это? Так давайте, может, вообще без арбитров в поле матчи проводить? У нас же все ВАР эти вердикты выносят... Почему у нас ВАР есть только в трех городах? А что с остальными? И это, по-вашему, спортивный принцип?

Наш футбол катится в яму. Я не шучу. Тогда отмените эти кресла на трибунах, поставьте лавки, старые раздевалки. Ну а что? Мы назад возвращаемся с таким судейством.

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derrik2000
derrik2000
вчера в 20:32
"Наш футбол катится в яму"

"Мы назад возвращаемся"

Два ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ понятия.

Катиться в яму, с учётом того, КАКОЕ СЕЙЧАС руководство РФС и проводимая им политика - это катиться ВПЕРЁД по поговорке "Куда кривая вывезет".

А, вот, возвращаться назад, ну, лет на 40-50 - это как раз славные страницы нашего советского футбола.

ТщательНЕЕ нужно слова-то подбирать...
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:31
После того, как поступили с Черноморцем, все остольнле уже не имеет особого значения. ((
красноярец
красноярец
вчера в 17:28
Солидарен. Ради команды академика в адидасе Урал в последних двух матчах судейством убили.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:17
Руководить футбольным клубом - это не его, видимо.
Можно попробовать прорабом на стройку. Вариантов масса.
catal
catal
вчера в 17:00
Странный человек.
Он недоволен тем, что делает сам своими руками, как и остальные подобные ему.
firewing
firewing
вчера в 16:37
Пропасть на букву "Ж".
Диванный профи
Диванный профи ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 16:33
Просто яма превращается в пропасть.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:31
Он давно уже там, просто яма продолжает расти.
Гость
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