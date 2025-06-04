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В топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ шесть футболистов «Зенита»

сегодня, 15:40

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ по итогам обновлений. Больше всего прибавил в цене полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян — 5 миллионов евро. Теперь его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро. Также отметим, что в топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ четыре представителя новоиспечённого чемпиона.

Больше всего потерял в цене нападающий «Спартака» Ливай Гарсия — 3 миллиона евро. Стоит отметить, что в топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ шесть футболистов «Зенита».

В топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ шесть футболистов «Зенита» В топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ шесть футболистов «Зенита»

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 16:26
Хотя это и обычное событие в футболе, но для бухгалтеров очень лакомая тема.)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:22
В смысле?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:20
Хотелось бы твое мнение лицезреть в "конкурсе-прогнозов")))))
Capral
Capral
сегодня в 16:10
Ливай, это тот, которого брали на замену Соболю?
Рад за Эдика, но признаться, несколько удивлен, потому что прошедший сезон, он провел намного слабее прошлогоднего. Цена в 25млн., пожалуй завышена и намного, надо быть объективным. Что касается футболистов Зенита и их падение в цене, то не вижу ничего удивительного, под руководством Семака падение будет продолжаться и стремительно. Но самое ужасное, что падение, не cтолько в цене, сколько в качестве падающих футболистов.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:06
От этого никуда не деться, это не картошка, которая только дорожает)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:49
Обычное явление в мире футбола .
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