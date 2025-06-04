В топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ шесть футболистов «Зенита»

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сегодня, 15:40

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ по итогам обновлений. Больше всего прибавил в цене полузащитник «Краснодара» — 5 миллионов евро. Теперь его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро. Также отметим, что в топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ четыре представителя новоиспечённого чемпиона.