Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ по итогам обновлений. Больше всего прибавил в цене полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян — 5 миллионов евро. Теперь его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро. Также отметим, что в топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ четыре представителя новоиспечённого чемпиона.
Больше всего потерял в цене нападающий «Спартака» Ливай Гарсия — 3 миллиона евро. Стоит отметить, что в топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ шесть футболистов «Зенита».
Рад за Эдика, но признаться, несколько удивлен, потому что прошедший сезон, он провел намного слабее прошлогоднего. Цена в 25млн., пожалуй завышена и намного, надо быть объективным. Что касается футболистов Зенита и их падение в цене, то не вижу ничего удивительного, под руководством Семака падение будет продолжаться и стремительно. Но самое ужасное, что падение, не cтолько в цене, сколько в качестве падающих футболистов.
Рад за Эдика, но признаться, несколько удивлен, потому что прошедший сезон, он провел намного слабее прошлогоднего. Цена в 25млн., пожалуй завышена и намного, надо быть объективным. Что касается футболистов Зенита и их падение в цене, то не вижу ничего удивительного, под руководством Семака падение будет продолжаться и стремительно. Но самое ужасное, что падение, не cтолько в цене, сколько в качестве падающих футболистов.