«Манчестер Сити» официально объявил о подписании Рейндерса

Полузащитник Тиджани Рейндерс перешёл из «Милана» в «Манчестер Сити».
Стоимость трансфера — 70 млн евро с учётом бонусов. По информации инсайдеров, игрок будет получать 8 млн евро в год.
Полузащитник Тиджани Рейндерс перешёл из «Милана» в «Манчестер Сити».
Стоимость трансфера — 70 млн евро с учётом бонусов. По информации инсайдеров, игрок будет получать 8 млн евро в год.
Только топов, которые тащат команду и выкладываются.
А уходят они выжатыми как лимон... МС усиливается как вампир. Ослабляя все кругом.
Это повышает шансы в еврокубках.
Только топов, которые тащат команду и выкладываются.
А уходят они выжатыми как лимон... МС усиливается как вампир. Ослабляя все кругом.
Это повышает шансы в еврокубках.
Всё решают деньги.
Всё решают деньги.
Опять МС набирает второй состав на след. сезон.
Как же хорошо лысому: захотел этого купил, второго, третьего и т.д. Красота.
Шейхи - весь секрет доминации в АПЛ.
П.С. Желаю удачи игроку. Отличный шанс показать себя в АПЛ и в ЛЧ.
Опять МС набирает второй состав на след. сезон.
Как же хорошо лысому: захотел этого купил, второго, третьего и т.д. Красота.
Шейхи - весь секрет доминации в АПЛ.
П.С. Желаю удачи игроку. Отличный шанс показать себя в АПЛ и в ЛЧ.