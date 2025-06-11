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«Манчестер Сити» официально объявил о подписании Рейндерса

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catal
catal
сегодня в 11:28, ред.
Фактор ослабления тоже никто не отменял. В МС игрок приходит, из "других команд" - уходит. Ман Сити никогда не покупает сбитых летчиков на излете карьеры.
Только топов, которые тащат команду и выкладываются.
А уходят они выжатыми как лимон... МС усиливается как вампир. Ослабляя все кругом.
Это повышает шансы в еврокубках.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:43
Опять Пеп станет триумфатором...
Всё решают деньги.
Wizard 10
Wizard 10 ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Да у них только одна пластинка, что у МС два состава и все благодаря деньгам шейхов. Они не понимают, чтобы попасть в элиту европейского футбола, нужны вложения. И про Пепа пишут, что покупает кого хочет, потому он топ, а вот пусть он пойдёт в условную Осасуну и выиграет ЛЧ, тогда посмотрим. Осасуна выиграет ЛЧ, только когда шейх придёт. Сколько мы таких тренеришек видели у руля именитых клубов с большими деньгами, которые были ни о чем и даже год не проработали и увольнялись с позором. Они не понимают, что мало купить того кого хочется, нужно ещё и игру поставить. Тут же надо голову включать и думать, а это для некоторых сложновато.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 18:13
Эх, можно было больше выжать с Сити за Рейндерса. Они какого-то Хусанова за 40 взяли. А здесь всё-таки игрок, которого лучшим полузащитником Серии А признали.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Niagara (раскрыть)
вчера в 18:11
Пусть валят.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:22
Классный игрок. Еще и с потенциалом. В Милане выкладывался на всю. И Забивать умеет и пас хороший дать.
lazzioll
lazzioll
вчера в 16:18
Милану понравилось на 9-10 месте? один из ключевых игроков и тех кто в натуре играл. странные ребята
Agamaga005
Agamaga005 ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 16:17
Челси при Абрамовиче какими деньгами распоряжаться стал? Исключительно деньгам хозяина они показывали результат. Выиграли ЛЧ. ПСЖ деньгами Катара. Деньги нужны везде и всем для результата.
Niagara
Niagara
вчера в 14:42
очередная ошибка милана, щас и тео с леау уйдут
протон
протон
вчера в 12:21
инсайд 2024 году МС руководство предлагали усилить состав летний трансфер тренеру , но он сам отказался в итоге мы увидели что 2024-2025 старый состав ушел в спад травмы итд . тогда зимний трансфер МС купил 4-5 игроков . Дальше старый игроки вернулись из лазарет , поймали волну и пошла победа . Гвардиоле придется менять старых игроков как на новых , как сэр Алекс Фергюсон поколения 92
lk_483777
lk_483777
вчера в 11:44
Пепка не сможет - нефтедоллар поможет.
Опять МС набирает второй состав на след. сезон.
Как же хорошо лысому: захотел этого купил, второго, третьего и т.д. Красота.
Шейхи - весь секрет доминации в АПЛ.

П.С. Желаю удачи игроку. Отличный шанс показать себя в АПЛ и в ЛЧ.
Гость
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