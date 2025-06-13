Мбеумо близок к переходу в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» начал первые обсуждения с «Брентфордом» по поводу трансфера нападающего Брайана Мбеумо.
По информации источника, футболист теперь с большим интересом рассматривает переход к «шпорам», поскольку команду возглавил бывший тренер «пчёл» Томас Франк.
Ранее сообщалось, что игрок достиг соглашения о переходе с «Манчестер Юнайтед».
Так же нахваливали и Поттера в Брайтоне.......а по итогу даже в ВХ особо не справился.......
Клубу играть в Лч а они берут тренера без какого либо опыта в европе........все ищут в попытках нового.....Почеттинно........так было с Санту, теперь с Франком, я за скопки вынес Постекоглу, потому что у них общее до этого тренировали другие команды в АПЛ....Почет (Саутгемптон) за один сезон 8 место, Санту Вулвз игра в еврокубках, Франк Брентфорд 9-16 место........
Извените но если Тоттенхэм хочет развиватся то нужно ставить тренера для решения больших задач под ЛЧ.........такое ощущение что берут Франка только чтобы сэконмить на трансферах........я уверен почему убрали Постекоглу.....не из-за 17 места, если бы хотели его бы еще выперли зимой.......а потому что он затребовал под ЛЧ.......новых игроков , ведь когда пошли травмы основа вылетела а равноценных игроков не было......... чтобы играть в тот футбол который хотел австралиец........
Так же нахваливали и Поттера в Брайтоне.......а по итогу даже в ВХ особо не справился.......
Клубу играть в Лч а они берут тренера без какого либо опыта в европе........все ищут в попытках нового.....Почеттинно........так было с Санту, теперь с Франком, я за скопки вынес Постекоглу, потому что у них общее до этого тренировали другие команды в АПЛ....Почет (Саутгемптон) за один сезон 8 место, Санту Вулвз игра в еврокубках, Франк Брентфорд 9-16 место........
Извените но если Тоттенхэм хочет развиватся то нужно ставить тренера для решения больших задач под ЛЧ.........такое ощущение что берут Франка только чтобы сэконмить на трансферах........я уверен почему убрали Постекоглу.....не из-за 17 места, если бы хотели его бы еще выперли зимой.......а потому что он затребовал под ЛЧ.......новых игроков , ведь когда пошли травмы основа вылетела а равноценных игроков не было......... чтобы играть в тот футбол который хотел австралиец........
Брендфорд при Франке умел играть
Брендфорд при Франке умел играть
PS неудвилюсь что потом в команде 3- 4 дачанина будут играть а то может и болье...... может даже Эриксена вернут на скамейку для ротациии состава......
PS неудвилюсь что потом в команде 3- 4 дачанина будут играть а то может и болье...... может даже Эриксена вернут на скамейку для ротациии состава......