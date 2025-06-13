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Мбеумо близок к переходу в «Тоттенхэм»

вчера, 15:10

«Тоттенхэм» начал первые обсуждения с «Брентфордом» по поводу трансфера нападающего Брайана Мбеумо.

По информации источника, футболист теперь с большим интересом рассматривает переход к «шпорам», поскольку команду возглавил бывший тренер «пчёл» Томас Франк.

Ранее сообщалось, что игрок достиг соглашения о переходе с «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:45
Откуда такая уверенность? игру Брентфорда делаете по каким то отдельным матчам или по итоговому месту....... я уже одному написал что Брентфорд играл не стабильно при Франке........я беру итог в чемпионате за три года....... 22/23......9 место.......23/24......- 16 место......24/25.......10 место...... как видим качели........

Так же нахваливали и Поттера в Брайтоне.......а по итогу даже в ВХ особо не справился.......

Клубу играть в Лч а они берут тренера без какого либо опыта в европе........все ищут в попытках нового.....Почеттинно........так было с Санту, теперь с Франком, я за скопки вынес Постекоглу, потому что у них общее до этого тренировали другие команды в АПЛ....Почет (Саутгемптон) за один сезон 8 место, Санту Вулвз игра в еврокубках, Франк Брентфорд 9-16 место........

Извените но если Тоттенхэм хочет развиватся то нужно ставить тренера для решения больших задач под ЛЧ.........такое ощущение что берут Франка только чтобы сэконмить на трансферах........я уверен почему убрали Постекоглу.....не из-за 17 места, если бы хотели его бы еще выперли зимой.......а потому что он затребовал под ЛЧ.......новых игроков , ведь когда пошли травмы основа вылетела а равноценных игроков не было......... чтобы играть в тот футбол который хотел австралиец........
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:55
Кажется Тоттенхэм станет лучше при Франке но неизвестно насколько будет хорош Тоттенхэм
Брендфорд при Франке умел играть
DXTK
DXTK
вчера в 19:47
Франк будет из Тоттенхэма липить новый Брентфорд а это значит ничего хорошего....... похоже на тен Хага который весь Аякс в МЮ собрал........ тогда можно и Тоуни перетащить правда он сейчас в другом чемпионате.........а ведь могли шпоры его подписать давно на место Кейна........

PS неудвилюсь что потом в команде 3- 4 дачанина будут играть а то может и болье...... может даже Эриксена вернут на скамейку для ротациии состава......
протон
протон
вчера в 17:19
Вот те на… приплыли. Наш клуб когда-нибудь научится быстрей сделки закрывать. Но пока Мбемо в не увижу в футболке шпор, это все только слухи.
6hdq3dzcb2r4
6hdq3dzcb2r4
вчера в 15:45
Молодой и, очевидно, очень нужен Тоттенхэму.
Гость
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