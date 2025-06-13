Мбеумо близок к переходу в «Тоттенхэм»

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вчера, 15:10

«Тоттенхэм» начал первые обсуждения с «Брентфордом» по поводу трансфера нападающего .

По информации источника, футболист теперь с большим интересом рассматривает переход к «шпорам», поскольку команду возглавил бывший тренер «пчёл» .

Ранее сообщалось, что игрок достиг соглашения о переходе с «Манчестер Юнайтед».