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Нападающий «Челси» Николас Джексон интересен «Арсеналу»

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:39
Дешевле будет Дьекереша взять)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:36
еще есть Давид Луиз и даже Хаверц еще которые взяли с Челси ЛЧ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:35
конечно!!!
уже привыкли, как игроки Челси переходят в Арсенал.
с одной стороны: Эшли Коул, Сеск, Жиру, которые придя в Челси помогли синим и выиграли многое.
с другой: Галлас, Чех, Жоржиньо и вратарь Кепа, пришли рассказать, как они выигрывали))
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