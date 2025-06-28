Нападающий «Челси» Николас Джексон интересен «Арсеналу»

Месси в хорошей компании. В честь них назвали стадионы Лионель пока удостоился наименования одной из трибун.

«Торонто» – «Портленд Тимберс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Торонто»