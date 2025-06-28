Нападающий «Челси» Николас Джексон интересен «Арсеналу»

Нападающий «Челси» Николас Джексон может сменить клубную прописку.
В переходе форварда заинтересован «Арсенал». «Канониры» добавили футболиста в список трансферных целей на лето.
Нападающий «Челси» Николас Джексон может сменить клубную прописку.
В переходе форварда заинтересован «Арсенал». «Канониры» добавили футболиста в список трансферных целей на лето.
уже привыкли, как игроки Челси переходят в Арсенал.
с одной стороны: Эшли Коул, Сеск, Жиру, которые придя в Челси помогли синим и выиграли многое.
с другой: Галлас, Чех, Жоржиньо и вратарь Кепа, пришли рассказать, как они выигрывали))
уже привыкли, как игроки Челси переходят в Арсенал.
с одной стороны: Эшли Коул, Сеск, Жиру, которые придя в Челси помогли синим и выиграли многое.
с другой: Галлас, Чех, Жоржиньо и вратарь Кепа, пришли рассказать, как они выигрывали))