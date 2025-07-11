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Кудус высказался о своём переходе в «Тоттенхэм»

вчера, 10:20

Полузащитник «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус прокомментировал подписание контракта с лондонской командой.

Здорово быть здесь, я очень счастлив и не могу дождаться начала сезона. Мне нравится развлекать болельщиков. В этом и заключается суть футбола – он дарит эмоции и оставляет в головах фанатов хорошие воспоминания. Несмотря на то, что в игре много серьёзности и соперничества, я по-прежнему считаю, что это спорт, которым нужно наслаждаться. При этом я хочу помочь команде набрать как можно больше очков, занять как можно более высокое место в Премьер-Лиге, показывать хорошие результаты и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.

Вчера было официально объявлено о переходе Кудуса в состав «шпор».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:54
Кудус....- "здорово быть здесь! Могу навалять сразу всем и не ждать матчей против Тоттенхма!" 🤣🤣
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:44
В общем Мо свою программу- минимум обозначил...)
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