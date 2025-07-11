Кудус высказался о своём переходе в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» прокомментировал подписание контракта с лондонской командой.

Здорово быть здесь, я очень счастлив и не могу дождаться начала сезона. Мне нравится развлекать болельщиков. В этом и заключается суть футбола – он дарит эмоции и оставляет в головах фанатов хорошие воспоминания. Несмотря на то, что в игре много серьёзности и соперничества, я по-прежнему считаю, что это спорт, которым нужно наслаждаться. При этом я хочу помочь команде набрать как можно больше очков, занять как можно более высокое место в Премьер-Лиге, показывать хорошие результаты и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.