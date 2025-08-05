«Спартак» предложил «Галатасараю» 5 млн евро за немецкого защитника

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вчера, 11:12

«Спартак» ведет переговоры с «Галатасараем» о возможном переходе немецкого защитника .

Как сообщает источник, московский клуб предложил 5 миллионов евро за трансфер, однако чемпионы Турции рассчитывают заработать больше.

В минувшем сезоне Кен играл на правах аренды за «Вердер» на позиции левого защитника и провел в немецкой Бундеслиге 27 матчей, забив два мяча и сделав две результативные передачи.

Кстати, в прошлом году футболист отказался от перехода в «Спартак».