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«Спартак» предложил «Галатасараю» 5 млн евро за немецкого защитника

вчера, 11:12

«Спартак» ведет переговоры с «Галатасараем» о возможном переходе немецкого защитника Деррика Кена.

Как сообщает источник, московский клуб предложил 5 миллионов евро за трансфер, однако чемпионы Турции рассчитывают заработать больше.

В минувшем сезоне Кен играл на правах аренды за «Вердер» на позиции левого защитника и провел в немецкой Бундеслиге 27 матчей, забив два мяча и сделав две результативные передачи.

Кстати, в прошлом году футболист отказался от перехода в «Спартак».

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 12:38
Теперь понятно - говорю же кореша остались, с той стороны за двух ручную пилу кто то же должен держаться..)
derrik2000
derrik2000 ответ Tommy Q (раскрыть)
вчера в 12:36
" Вон оно чё, Михалыч..." (с) ))
derrik2000
derrik2000 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 12:34
День добрый, Олег!
Всё возможно, но как-то мне странно, с каким ОСТЕРВЕНЕНИЕМ он НАБРОСИЛСЯ на турков вообще и Сарай, в частности".
Может, ему в совете директоров прямым текстом сказали, что, мол, не покажешь работу - отлучим от кормушки.
Вот он, как наскипидаренный, и носится: имитирует кипучую деятельность, чтобы потом, вытирая пот со лба глядя честными глазами на СД, сказать: "Ну, не Шмогла я... Не Шмогла!" ))
Tommy Q
Tommy Q ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 12:24
Так он же до Спартака больше года в Галатасарае работал)
Поэтому по старым связям и бороздит.
+как никак должен знать игроков того чемпионата в деле.
Отсюда же и трансфер Жедсона из Бешикташа и тд
Шуня771
Шуня771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 12:23
Приветствую Уважаемого!
А может там кореша Кахигао сидят...!
derrik2000
derrik2000
вчера в 11:42, ред.
Что-то Кахигао прилип к Турции и, в частности, к Галатасараю...
Что, ТАМ началась "перестройка"? ))
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