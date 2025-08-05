«Спартак» предложил «Галатасараю» 5 млн евро за немецкого защитника

«Спартак» ведет переговоры с «Галатасараем» о возможном переходе немецкого защитника Деррика Кена.
Как сообщает источник, московский клуб предложил 5 миллионов евро за трансфер, однако чемпионы Турции рассчитывают заработать больше.
В минувшем сезоне Кен играл на правах аренды за «Вердер» на позиции левого защитника и провел в немецкой Бундеслиге 27 матчей, забив два мяча и сделав две результативные передачи.
Кстати, в прошлом году футболист отказался от перехода в «Спартак».
Поэтому по старым связям и бороздит.
+как никак должен знать игроков того чемпионата в деле.
Отсюда же и трансфер Жедсона из Бешикташа и тд
Поэтому по старым связям и бороздит.
+как никак должен знать игроков того чемпионата в деле.
Отсюда же и трансфер Жедсона из Бешикташа и тд
Всё возможно, но как-то мне странно, с каким ОСТЕРВЕНЕНИЕМ он НАБРОСИЛСЯ на турков вообще и Сарай, в частности".
Может, ему в совете директоров прямым текстом сказали, что, мол, не покажешь работу - отлучим от кормушки.
Вот он, как наскипидаренный, и носится: имитирует кипучую деятельность, чтобы потом, вытирая пот со лба глядя честными глазами на СД, сказать: "Ну, не Шмогла я... Не Шмогла!" ))
Всё возможно, но как-то мне странно, с каким ОСТЕРВЕНЕНИЕМ он НАБРОСИЛСЯ на турков вообще и Сарай, в частности".
Может, ему в совете директоров прямым текстом сказали, что, мол, не покажешь работу - отлучим от кормушки.
Вот он, как наскипидаренный, и носится: имитирует кипучую деятельность, чтобы потом, вытирая пот со лба глядя честными глазами на СД, сказать: "Ну, не Шмогла я... Не Шмогла!" ))