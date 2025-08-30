 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЛига чемпионов 2025/2026

Тренер «Кайрата» получил в подарок автомобиль после выхода в общий этап ЛЧ

вчера, 17:36

Основатель Astana Motors Нурлан Смагулов встретился с игроками «Кайрата» и лично поздравил главного тренера Рафаэля Уразбахтина и вратаря Темирлана Анарбекова после победы над «Селтиком».

Алматинская команда прошла шотландский клуб в заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов, обыграв соперника в серии пенальти в ответном матче, и впервые в своей истории вышла в основной этап турнира.

Бизнесмен и предприниматель лично поздравил тренерский штаб, а Уразбахтин получил от него ключи от нового Hyundai Palisade.

Подписывайся в ВК
Все новости
Батраков получил «Стальной рельс» — приз лучшему игроку от фанатов
29 августа Фото
ОфициальноЗлатан Ибрагимович получил награду на церемонии жеребьёвки ЛЧ
28 августа Фото
Официально«Челси» получил награду от УЕФА за историческое достижение
28 августа Фото
Семаку вручили подарок за 300 матчей во главе «Зенита»
23 августа Фото
Салах опередил Роналду и Анри. В коллекции египтянина не хватает только «Золотого мяча»
20 августаRoman Novikov в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
Рафинья — о шансах на «Золотой мяч»: «Я среди номинантов. Это уже победа»
20 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 19:09
Тем кто возмущается, подарил чувак, который к клубу не имеет отношение.
А от клуба они свои премии наверное еще получат
Варвар7
Варвар7 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:08
Ага, все буквы А , от восторга наверх взметнулись...)
w8nxeg8ptmnn
w8nxeg8ptmnn
вчера в 18:04
Там надо каждому по автомобилю дать, команда заслужила
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:00
По названию организации ВТО?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:58
Поздравления Рафаэлю!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:49
Хорошая машинка, заслужил!
zf6ykp2xkt82
zf6ykp2xkt82
вчера в 17:47
За вынос Селтика можно и памятник поставить.
smxzjh8rc9p8
smxzjh8rc9p8
вчера в 17:41
Заслужил и получил.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 