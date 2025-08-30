Тренер «Кайрата» получил в подарок автомобиль после выхода в общий этап ЛЧ

1756564564

вчера, 17:36

Основатель Astana Motors Нурлан Смагулов встретился с игроками «Кайрата» и лично поздравил главного тренера и вратаря Темирлана Анарбекова после победы над «Селтиком».

Алматинская команда прошла шотландский клуб в заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов, обыграв соперника в серии пенальти в ответном матче, и впервые в своей истории вышла в основной этап турнира.

Бизнесмен и предприниматель лично поздравил тренерский штаб, а Уразбахтин получил от него ключи от нового Hyundai Palisade.