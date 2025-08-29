Батраков получил «Стальной рельс» — приз лучшему игроку от фанатов

Полузащитнику «Локомотива» вручили награду «Стальной рельс».

Болельщики московского клуба признали его лучшим игроком команды в сезоне-2024/25.

Сам футболист прокомментировал это так:

Спасибо за то, что вручили мне такую значимую награду. Для меня ценно, что вы каждый матч гоните нас вперёд и скандируете моё имя. Я постараюсь сделать всё, чтобы в каждой игре мы побеждали. Выиграть трофей с «Локомотивом» — моя мечта. Спасибо вам большое!