Батраков получил «Стальной рельс» — приз лучшему игроку от фанатов

вчера, 08:24

Полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову вручили награду «Стальной рельс».

Болельщики московского клуба признали его лучшим игроком команды в сезоне-2024/25.

Сам футболист прокомментировал это так:

Спасибо за то, что вручили мне такую значимую награду. Для меня ценно, что вы каждый матч гоните нас вперёд и скандируете моё имя. Я постараюсь сделать всё, чтобы в каждой игре мы побеждали. Выиграть трофей с «Локомотивом» — моя мечта. Спасибо вам большое!

Напомним, что Батраков был официально признан лучшим молодым игроком прошедшего сезона по версии Российской Премьер-Лиги.

Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:49
А рельс бывает деревянным? Не знал ...
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:06
Следующий приз "Молоток осмотрщика"!)
LOpp
LOpp
вчера в 10:59
Батраков молодец, второй год не сбавляет обороты, ему бы в следующем сезоне в Европу уехать, пока один лазурный клуб не заманил к себе на празднование 100-ия клуба
lk_483777
lk_483777
вчера в 10:11
Какой-то "Челябинский" подарок...рельс.
Сделали бы уж мини-локомотив хотя бы или типо того.
Брулин
Брулин
вчера в 09:43, ред.
А приз ‘стальной костыль’ кому вручили ?))) костыль если кто не знает крепит рельс к шпалам )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:28
Надеюсь в женской команде Локо аналог данного приза называется не "Деревянная Шпала".......
lotsman
lotsman
вчера в 09:26
Получить приз от болельщиков, это дорогого стоит. И не важно как он выглядит, этот приз, важно что это признание болельщиков как лучшему игроку клуба.
Сп62
Сп62
вчера в 09:10
В тяжёлую годину можно сдать, как металлом.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:52
С фантазией у фанатов не очень.. А может кому-то нравится?
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:42
От фанатов, Алеша, получил "Стальной рельс", а вот руководство РЖД могли бы скинуться и на "Золотой костыль"...)
cska1948
cska1948
вчера в 08:38
Оказывается, футболисты за их зарплаты сами бежать не могут. Их гнать надо.
Capral
Capral
вчера в 08:36, ред.
Получил стальным рельсом и поблагодарил...Походу, Батрак- зарплату рельсами получает.
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
2bm6mwagwy6c
2bm6mwagwy6c
вчера в 08:32
Где-то на железной дороге отпилили кусочек...
