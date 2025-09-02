 
Баринов отреагировал на слухи о трансфере в зарубежный клуб

вчера, 23:04

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал новости об интересе к нему иностранных клубов:

Официальных предложений не было, но турки точно связывались. С «Мецем» разговаривали. Я же нацелен на другое: я футболист «Локомотива». Согласование контракта с АЕКом? Я ничего не согласовывал.

Николич звонил, интересовался, разговор был в позитивном ключе. Но я не могу давать согласие на переход, ведь у меня действующий контракт.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:45
Может им стоит работать над медиа присутствием, но в другом формате?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:52, ред.
Мля... Вот как новость о наших..., то либо травма, либо скандал, либо они на какую-то хню в масс медиа ОТРЕАГИРОВАЛИ...
А Когда делом на поле займетесь, лодыри ???!!! Где голы, где прием и пас, где реальные опека и атака, где удары со штрафных, где дриблинг и обводка ?! Один сплошной пи*дёшь, вокруг которого трясёт своей ж*пой вонючая отечественная футбольная "богема"...

P.S. Как же настобубенил этот РПЛовский словесный понос... (facepalm)
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:19
"Официальных предложений не было" - Димон уже устал наверное такой фразой отвечать...)
Гость
