Баринов отреагировал на слухи о трансфере в зарубежный клуб

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал новости об интересе к нему иностранных клубов:
Официальных предложений не было, но турки точно связывались. С «Мецем» разговаривали. Я же нацелен на другое: я футболист «Локомотива». Согласование контракта с АЕКом? Я ничего не согласовывал.
Николич звонил, интересовался, разговор был в позитивном ключе. Но я не могу давать согласие на переход, ведь у меня действующий контракт.
