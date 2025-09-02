Баринов отреагировал на слухи о трансфере в зарубежный клуб

Хавбек «Локомотива» прокомментировал новости об интересе к нему иностранных клубов:

Официальных предложений не было, но турки точно связывались. С «Мецем» разговаривали. Я же нацелен на другое: я футболист «Локомотива». Согласование контракта с АЕКом? Я ничего не согласовывал.

Николич звонил, интересовался, разговор был в позитивном ключе. Но я не могу давать согласие на переход, ведь у меня действующий контракт.