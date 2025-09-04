Максименко оценил работу с тренером вратарей сборной России Кафановым

1756997471

вчера, 17:51

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов всегда поддерживает голкиперов, с ним работается комфортно. Об этом в интервью рассказал вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко.

«У Виталия Витальевича свой индивидуальный подход. Давно друг друга знаем, мы уже привыкли к его требованиям. С ним работается комфортно. У нас всегда во вратарском коллективе хорошая атмосфера. Виталий Витальевич всегда поддерживает», — сказал Максименко.

Максименко 27 лет, всего за сборную России он провел три матча, во всех из них сыграв «на ноль». Ранее Кафанов сообщил журналистам, что Максименко должен сыграть в товарищеском матче с командой Иордании 4 сентября.