Карпин осудил ПСЖ за отношение к Сафонову

вчера, 19:39

Французский «Пари Сен-Жермен» неправильно поступил, не отметив российского вратаря вместе с остальными футболистами сборных. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России .

Ранее ПСЖ опубликовал в соцсетях всех футболистов, которые уехали в сборные, в этот список не попал Сафонов.

«Это неправильно, конечно. Обидно, но что нам, плакать? Имеем в виду», — сказал Карпин.

Сафонов находится на сборах национальной команды. Сборная России в Москве 4 сентября примет команду Иордании, а 7 сентября на выезде сыграет с командой Катара.