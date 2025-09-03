  • Поиск
Карпин осудил ПСЖ за отношение к Сафонову

вчера, 19:39

Французский «Пари Сен-Жермен» неправильно поступил, не отметив российского вратаря Матвея Сафонова вместе с остальными футболистами сборных. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее ПСЖ опубликовал в соцсетях всех футболистов, которые уехали в сборные, в этот список не попал Сафонов.

«Это неправильно, конечно. Обидно, но что нам, плакать? Имеем в виду», — сказал Карпин.

Сафонов находится на сборах национальной команды. Сборная России в Москве 4 сентября примет команду Иордании, а 7 сентября на выезде сыграет с командой Катара.

