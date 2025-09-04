  • Поиск
Семак оценил возвращение Дугласу Сантосу статуса легионера

вчера, 13:33

Возвращение защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу статуса легионера в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) усложнит задачу петербургскому клубу. Об этом журналистам заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Будем решать вопросы по мере поступления. На сегодняшний день Дуглас — игрок сборной Бразилии. Это мечта всей его жизни. Можно только порадоваться, что в тот момент, когда он меньше всего ждал приглашение, оно к нему и пришло. Чисто по-человечески за него рад. Сыграть за Бразилию всегда престижно, одна из сильнейших сборных. Конечно, это усложнит нам задачу, но будем менять вводные данные. И исходить из того, что мы можем в тот или иной момент», — заявил Семак.

1 сентября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Защитник снова будет выступать под бразильским флагом и станет легионером в чемпионате России. В августе футболист принял вызов в сборную Бразилии на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года. В ноябре 2024 года ФИФА одобрила смену спортивного гражданства Сантосу с бразильского на российское.

cska1948
cska1948
вчера в 19:28, ред.
Вызов тридцатиоднолетнего Дугласа Сантоса в сборную Бразилии да ещё когда у Зенита дела идут не ахти - это явные происки Карло Анчелотти против Зенита
Муравьед
Муравьед
вчера в 16:37
Конечно, это усложнит задачу Семаку, и так было не просто выиграть чемпионат и кубок России с 8 легионерами в стартовом составе, что доказал прошлый сезон, где чемпионство выиграл Краснодар, а кубок ЦСКА. А теперь ещё и Дуглас Сантоса потеряли у которого был статус не легионера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:45
Давно пора на россиян переключаться.. пример можно брать с Локомотива...
lotsman
lotsman
вчера в 15:36
Это его мечта, играть в сборной Бразилии. И это естественно, поскольку он бразилец, родился, вырос и стал футболистом, в Бразилии. Это его Родина и он естественно мечтал играть в сборной СВОЕЙ страны. И никогда футболист, родившийся и выросший в одной стране, не будет играть в сборной другой страны, с тем чувством и с той самоотдачей, с какой он будет играть за свою страну.
Брулин
Брулин
вчера в 14:27
Игрока понять можно.
Мне не совсем понятно зачем это Анчелотти.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:12
Да, действительно, Сборная Бразилии 🇧🇷 это мечта жизни любого бразильского мальчишки, выбравшего профессию футболиста. И вот, она сбылась, с чем я Дугласа Сантоса и поздравляю!!! А как же российский паспорт? А вот паспорта не стоит выдавать всем подряд.
