Семак оценил возвращение Дугласу Сантосу статуса легионера

вчера, 13:33

Возвращение защитнику «Зенита» статуса легионера в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ) усложнит задачу петербургскому клубу. Об этом журналистам заявил главный тренер «Зенита» .

«Будем решать вопросы по мере поступления. На сегодняшний день Дуглас — игрок сборной Бразилии. Это мечта всей его жизни. Можно только порадоваться, что в тот момент, когда он меньше всего ждал приглашение, оно к нему и пришло. Чисто по-человечески за него рад. Сыграть за Бразилию всегда престижно, одна из сильнейших сборных. Конечно, это усложнит нам задачу, но будем менять вводные данные. И исходить из того, что мы можем в тот или иной момент», — заявил Семак.