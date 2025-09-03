Губерниев оценил слова президента УЕФА об отстранении россиян от турниров

1756906028

вчера, 16:27

Комментатор прокомментировал слова главы УЕФА Александера Чеферина про отстранение россиян. Ранее президент УЕФА заявил, что выступает против отстранения российских клубов и сборных.

«Ничего об этом не думаю. Какой хороший знак? Мы уже устали считать хорошие знаки. Карпин же сказал прилюдно, что нужно для того, чтобы допустили нашу сборную.

Поэтому думаю, что здесь сначала должны быть масштабные политические договоренности, а потом допуск, и никак не наоборот. Есть виды спорта, где ситуация не зависит от политики, а биатлон, футбол, лыжи полностью зависят», — сказал Губерниев.