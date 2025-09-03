  • Поиск
Губерниев оценил слова президента УЕФА об отстранении россиян от турниров

вчера, 16:27

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы УЕФА Александера Чеферина про отстранение россиян. Ранее президент УЕФА заявил, что выступает против отстранения российских клубов и сборных.

«Ничего об этом не думаю. Какой хороший знак? Мы уже устали считать хорошие знаки. Карпин же сказал прилюдно, что нужно для того, чтобы допустили нашу сборную.

Поэтому думаю, что здесь сначала должны быть масштабные политические договоренности, а потом допуск, и никак не наоборот. Есть виды спорта, где ситуация не зависит от политики, а биатлон, футбол, лыжи полностью зависят», — сказал Губерниев.

5ncbjy422ae4
5ncbjy422ae4
вчера в 20:50
Нашли кого спросить,у него лыжи на первом месте
Capral
Capral
вчера в 16:56
Ну и, что он сказал не так?
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:38
Губерниев -" Не чего об этом не думаю" -"Я не я или лыжи не едут"...)
Гость
