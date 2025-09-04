Антон Миранчук объяснил решение вернуться в Россию и перейти в «Динамо»

1756986125

вчера, 14:42

Полузащитник решил перейти из швейцарского футбольного клуба «Сьон» в московское «Динамо», потому что хотел поработать с тренером Валерием Карпиным.

«Динамо» объявило о подписании контракта с Миранчуком 23 августа.

«У меня был еще год контракта, изначально я планировал его доработать, но сыграл тот фактор, что Валерий Георгиевич [Карпин] возглавил „Динамо“. Я понимаю, что с ним я могу стать лучше как футболист. Хочу постараться добиться результатов с новой командой. Говорить о том, были ли другие варианты, не хочу», — сказал Миранчук.

Миранчуку 29 лет, он выступал за «Сьон» с сентября 2024 года. Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Миранчук является воспитанником московского «Локомотива», за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской «Левадии». В составе сборной России футболист провел 31 матч, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.