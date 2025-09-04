  • Поиск
Антон Миранчук объяснил решение вернуться в Россию и перейти в «Динамо»

вчера, 14:42

Полузащитник Антон Миранчук решил перейти из швейцарского футбольного клуба «Сьон» в московское «Динамо», потому что хотел поработать с тренером Валерием Карпиным.

«Динамо» объявило о подписании контракта с Миранчуком 23 августа.

«У меня был еще год контракта, изначально я планировал его доработать, но сыграл тот фактор, что Валерий Георгиевич [Карпин] возглавил „Динамо“. Я понимаю, что с ним я могу стать лучше как футболист. Хочу постараться добиться результатов с новой командой. Говорить о том, были ли другие варианты, не хочу», — сказал Миранчук.

Миранчуку 29 лет, он выступал за «Сьон» с сентября 2024 года. Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Миранчук является воспитанником московского «Локомотива», за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской «Левадии». В составе сборной России футболист провел 31 матч, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

cska1948
cska1948
вчера в 19:20
Из слов Антона вытекает, что в Ростове он с Карпиным лучше как футболист стать не мог.
Брулин
Брулин
вчера в 18:43
Антон Миранчук о переходе в «Сьон»: «Думал, что буду расцветать и прогрессировать. Получилось то, что получилось. Мой совет – ехать, когда ты моложе»
Брулин
Брулин
вчера в 18:42
Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами» - прям мученик какой то
112910415
112910415
вчера в 18:09
Верим, Антон, верим!
cr2ahcbp44vt
cr2ahcbp44vt
вчера в 17:36
А давайте все дружно хором скажем: ВЕРЮ!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:19
Сказочник.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:45
Да ладно, когда ты уезжал в Сьон, мало претендентов было на тебя, думаю сейчас их ещё меньше, так как ты не смог проявить себя даже в такой лиге.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:44
Антон, зачем нам знать твоё жизнеописание? Не стоит навязывать информацию о 'себе — её достаточно в Интернете. Кстати, твоя попытка оказать поддержку Карпину, конечно, заслуживает уважения, но ему уже не помочь - слишком много негатива вокруг. Да и твой собственный авторитет, мягко говоря, не так высок, чтобы в корне изменить ситуацию. Подумай лучше о своей карьере. Не верю, что твоё будущее будет связано с Динамо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:38
Другими словами , Антон, Карпин ну очень вовремя возглавил Динамо...)
