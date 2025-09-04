  • Поиск
Семак рассказал об общении с новым председателем правления Зыряновым

вчера, 12:03

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже общался с новым председателем правления петербургского клуба Константином Зыряновым. Об этом Семак рассказал журналистам на пресс-конференции перед товарищеским матчем со швейцарским «Сьоном».

«С Константином Георгиевичем разговор был и не один. Рабочие моменты, которые возникают по тем или иным вопросам. В нынешней ситуации по трансферному окну, организационным моментам, которые сейчас требуют работы и понимания. Но в целом общаемся практически каждый день. Мы знакомы друг с другом. Все, что с моей стороны нужно, всегда 24 часа в сутки на связи. Константин Георгиевич — футбольный человек, он всегда понимает, что нужно сделать для команды в тех или иных ситуациях», — отметил Семак.

Зырянов был назначен председателем правления «Зенита» 30 августа.

