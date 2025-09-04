  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Чернов не расстроился аренде в «Крылья Советов» из «Спартака»

вчера, 09:25

Защитник Никита Чернов не расстроился тому, что московский «Спартак» отдал его в аренду самарским «Крыльям Советов».

Чернов проведет в аренде в «Крыльях Советов» сезон-2025/26. Защитник выступал за самарскую команду с 2019 по 2021 год.

«Просто до конца ждал какой-то определенности, пока не получал, в целом со мной никто не говорил. Я уже понимал, что осталось три недели до конца трансферного окна, хотелось помогать кому-то на поле, — сказал Чернов. — Когда возник вариант с Самарой, я даже особо не думал, сразу понял, что это то, что нужно. В „Спартак“ как будто еще могу вернуться. Никаких расстройств нет».

Подписывайся в ВК
Все новости
Карпин осудил ПСЖ за отношение к Сафонову
03 сентября
Губерниев оценил слова президента УЕФА об отстранении россиян от турниров
03 сентября
В Госдуме осенью готовы обсудить возвращение продажи пива на стадионы
03 сентября
Оласа надеется, что Сперцян останется в «Краснодаре»
03 сентября
Чернов хотел бы, чтобы СМИ не фокусировались на игре Ракова
03 сентября
Карпин понимал, что Дуглас Сантос хочет выступать за сборную Бразилии
02 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:05
Полностью согласен и поддерживаю!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:19, ред.
Ая услышал тут теорию кстати о том что Станкович в матче с Сочи поставил пешехода Левая на острие атаки чтобы тот хотя бы Сочи забил и Станковичу который продавливал этот трансфер на время перестали задавать вопросы. То есть он благо команды ставит ниже чем прикрыте своей задницы. А с трансферов этих он походу в доле с Какахигао. Очень эта теория ложится в картину происходящего с командой к сожалению. Он не просто бездарь, он гнилой во всех отношениях человечишка.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:16, ред.
Да Никит, мы зато взгрустнули я тебя скажу, ещё и Алексиса продали эти недоумки из Лукойла что совсем выбивает последние надежды на здравомыслие и рассудок в Спартаке хоть когда нибудь при Лукойле.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:53
Он вернулся там где играл и надеюсь будет и дальше играть
Вещий
Вещий
вчера в 11:46
Пригодится Самаре... тем более уже играл там.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:34
Поможет Чем может филиалу, потом вернётся в Спартак...
memphis
memphis
вчера в 11:31
Просто пора домой
66u2uzc6e8zb
66u2uzc6e8zb
вчера в 11:25
Зато получит богатый игровой опыт
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:46
Не расстроился? Это значит, что у парня просто нет самолюбия и спортивной злости. Ему двадцать девять лет, а все в подающих надежды ходит. Ведь у Никиты такие хорошие данные, были... А всё проклятое равнодушие - деньги капают и ладно, не имеет значения, кто платит. Странно, но у Чернова, похоже, никогда не было карьерных ориентиров... Говорит, что после окончания срока аренды, надеется вернуться в Спартак? Зачем? В тридцать лет поздно начинать карьеру. А ведь можно было показать характер - потребовать больше игрового времени или продажи в другой клуб. Никита оказался тряпкой, к сожалению...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:45
Можно и в Крыльях поиграть.
Capral
Capral
вчера в 09:58
Отдать такого перспективного защитника... У Слишковича нашлось место Чернову и не просто нашлось, а получилась великолепная пара ЦЗ Чернов-Бабич!!! Потому что Слишкович тонко понимают футбол, в отличие от Станковича- грубого человека и жлобоватого тренера. Ну а Чернову могу пожелать Удачи и возвращения в Спартак, но желательно, уже к приличному тренеру...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 