Чернов не расстроился аренде в «Крылья Советов» из «Спартака»

1756967103

вчера, 09:25

Защитник не расстроился тому, что московский «Спартак» отдал его в аренду самарским «Крыльям Советов».

Чернов проведет в аренде в «Крыльях Советов» сезон-2025/26. Защитник выступал за самарскую команду с 2019 по 2021 год.

«Просто до конца ждал какой-то определенности, пока не получал, в целом со мной никто не говорил. Я уже понимал, что осталось три недели до конца трансферного окна, хотелось помогать кому-то на поле, — сказал Чернов. — Когда возник вариант с Самарой, я даже особо не думал, сразу понял, что это то, что нужно. В „Спартак“ как будто еще могу вернуться. Никаких расстройств нет».