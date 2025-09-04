Максименко рассказал, что старается бороться с зависимостью от соцсетей

1757000775

вчера, 18:46

Вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Александр Максименко имеет зависимость от социальных сетей и старается с ней бороться. Об этом он рассказал в интервью.

«Зависимость от социальных сетей есть. Я стараюсь с ней бороться», — сказал Максименко.

Также вратарь рассказал, как проводит время вне футбола. «В летнее время люблю гулять в парке с собакой. Но в последнее время график плотный, особо не отвлекаешься. Для меня футбол — это не работа, а получение удовольствия. Поэтому я особо не устаю», — добавил Максименко.