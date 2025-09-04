  • Поиск
Максименко рассказал, что старается бороться с зависимостью от соцсетей

вчера, 18:46

Вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Александр Максименко имеет зависимость от социальных сетей и старается с ней бороться. Об этом он рассказал в интервью.

«Зависимость от социальных сетей есть. Я стараюсь с ней бороться», — сказал Максименко.

Также вратарь рассказал, как проводит время вне футбола. «В летнее время люблю гулять в парке с собакой. Но в последнее время график плотный, особо не отвлекаешься. Для меня футбол — это не работа, а получение удовольствия. Поэтому я особо не устаю», — добавил Максименко.

Все комментарии
5x62gjtdmuu6
5x62gjtdmuu6
вчера в 23:31
Зависимость соцсетей это болезнь 21 века, таких как он сейчас навалом
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:57, ред.
Так и будет с этой зависимостью бороться, пока на тренировках в носу ковыряет, а не делом занимается.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:56
Там Миша Дегтерёв перечень литературы готовит - Саш , может на книжки подсесть?)))
Гость
