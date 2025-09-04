Максименко выделил четырех вратарей в истории сборной России и СССР

1756999224

вчера, 18:20

Лев Яшин, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев были лучшими вратарями в истории отечественной футбольной сборной. Такое мнение в интервью высказал вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко.

«Лев Яшин, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев. Пусть будет четыре. Кто был примером в сборной? Игорь Акинфеев», — сказал Максименко.

Максименко 27 лет, всего за сборную России он провел три матча, во всех из них сыграв «на ноль».