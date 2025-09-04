  • Поиск
Максименко выделил четырех вратарей в истории сборной России и СССР

вчера, 18:20

Лев Яшин, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев были лучшими вратарями в истории отечественной футбольной сборной. Такое мнение в интервью высказал вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко.

«Лев Яшин, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев. Пусть будет четыре. Кто был примером в сборной? Игорь Акинфеев», — сказал Максименко.

Максименко 27 лет, всего за сборную России он провел три матча, во всех из них сыграв «на ноль».

ABir
ABir
вчера в 22:39
Лучших Саша определи верно, точнее даже одних из лучших
Capral
Capral ответ Bolshoy (раскрыть)
вчера в 22:17
Можно вспомнить очень многих, талантливых вратарей в стране было много. Хомич, конечно. Вопрос в другом- знает ли его Максименко...)))
Bolshoy
Bolshoy ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:15
А Хомича разве не забыл? А Анзора Кавазашвили?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:58
Пусть завидуют- на наше ВЕЛИКОЕ советское прошлое!!!!!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:57, ред.
А еще я помню кубок УЕФА, в 1984, первая игра Спартак-Кёльн в Тбилиси. Так вот, немцы прилетели в красной форме и у Спартака комплект формы был красный. И что делать- лететь в Москву не было времени... И тогда, спартачи обратились к тбилисцам, с просьбой одолжить на одну игру форму Динамо, в которой, Спартак и вышел на поле в бело-голубой форме. Но поскольку, у большинства советских граждан, в то время были черно-белые телевизоры, разницу в цвете формы, никто и не заметил...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:54, ред.
Народ наверно читает и думает..., вот снова два динозавра молодость вспоминают...))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:51
Я помню игры тбилисцев с Гамбургом, в 1979...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
Я помню Спартак проиграл в Кёльне-0:2, в кубке УЕФА, так в той игре, преимущество немцев было настолько подавляющим, что вратарь Шумахер, от бездействия так замёрз, что начал делать приседания, чтобы согреться...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:48, ред.
Динамо Тбилиси играло с Вердером под лозунгом " Отомстим за Спартак" . Почти получилось..., но только почти. Немцы сравняли в конце, и гостевой гол зарешал...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:46
Спартак с немцами помню-2:6, а вот Габелию с Вердером не помню, врать не буду.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
А как он против Вердера тащил, после того как Спартак с немцами 2:6 в КЕЧ пролетел..., помнишь?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:42
Прыгучий, с блистательной реакцией, но понтовило, как и Дасаев. Но серию послематчевых пенальти в 1979- он вытащил единолично!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:40
Как тебе Отар Габелия ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:39
Формально, ты прав, но Рудаков- это школа вратарского искусства- это ЭПОХА!!! А Чанов- хороший, безусловно классный вратарь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
Платон сказал, что всё от Бога; Ницше - от Воли к Власти...; ну а умнее всех оказался, как обычно, еврей (Эйнштейн), который сказал что всё Относительно.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:34
Вопрос был задан Максименко, а за него сколько людей отвечает?
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:32
С выбором Максименко трудно не согласиться, но всё же было бы честнее и правильнее с его стороны, если бы он назвал вратарей, игру которых он видел воочию, а это значит должны быть голкиперы, игравшие в последние двадцать лет. Однозначно номер один Акинфеев, далее отметил бы Рыжикова и третий на мой взгляд Беленов. Прошу не браниться, если у кого-то будут другие предпочтения.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Чанову до Рудакова, как мне до здоровья.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:04, ред.
Черчесу до Витьки Чанова ( царство небесное), как до Китая раком...

Максименко спросите там..., а слышал ли он про лучший футбольный клуб СССР ( Динамо Киев) ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
Привет Толя...! Ты как всегда точен и почти всегда прав.
Просто ностальгия...вот и начали перечислять...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:38
Его спросили... " В истории сборной России"? СССР - это Яшин и Дасаев - без вариантов. А России? ответь пожалуйста. Наконец, когда просят назвать лучших, речь идет о 2-3 фамилиях, а не о списке их 10 фамилий. Конечно все перечисленные вратари высокого уровня, но надо было назвать лучших. В СССР и в России. Согласен?
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:29
Кавазашвили.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:13
Чанов, Пшеничников, Котрикадзе, Астаповский и многие др.....его тогда еще не было и он их не знает...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:42
"Пусть будет четыре." - Слегка призадумался Александр - вроде не кого не забыл...)
Capral
Capral
вчера в 18:41, ред.
Яшин и Дасаев- конечно. А где Женя Рудаков, где Банников, Маслаченко? Максименко по ходу плохо знает советскую вратарскую школу, если поставил Черчесова, а остальных забыл. Макс не видел игру Рудакова в Париже!!! В российской- однозначно Акинфеев.
