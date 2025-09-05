  • Поиск
Умышленно получивший желтую карточку футболист «Фламенго» дисквалифицирован

сегодня, 12:36

Дисциплинарный комитет Высшего спортивного трибунала Бразилии (STJD) принял решение дисквалифицировать нападающего «Фламенго» Бруно Энрике на 12 матчей за специально полученную желтую карточку. Об этом сообщил портал Globo.

Суд также оштрафовал игрока на 60 тыс. реалов. Футболист и клуб намерены подать апелляцию на решение. В случае если она будет отклонена, сторона защиты может обратиться в Спортивный арбитражный суд.

Жалоба была основана на информации, собранной в ходе расследования, по итогам которого выяснилось, что игрок «Фламенго» умышленно получил желтую карточку в матче чемпионата Бразилии против «Сантоса» (1:2) в 2023 году и извлек выгоду из ставок на игру. Прокуратура предъявила Энрике обвинение в причинении вреда своей команде и действиях, способных повлиять на исход матча. Энрике получил две желтые карточки в конце игры и был удален с поля.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:31
Если дело дойдет до САС, надеюсь, суд влепит ему дополнительно штраф и дискву)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:54
12 матчей "дисквы" и 60 штук штрафа , что б в дальнейшем задумался прежде , чем "шельмовать"...)))
