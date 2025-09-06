  • Поиск
Бразильский миллиардер оставил наследство Неймару

сегодня, 10:35

Бразильский миллиардер завещал свое состояние бывшей звезде «Барселоны» и ПСЖ Неймару.

F5 сообщает, что миллиардер, который скончался в возрасте 31 года и не имел детей, составил завещание в июне 2025 года в присутствии двух свидетелей и заместителя нотариуса.

«Мне нравится Неймар, я отождествляю себя с ним», — говорится в документе.

«Он не эгоистичен, что в наши дни большая редкость. Его отношения с отцом очень напоминают мне мои отношения с моим отцом, который уже умер».

Состояние в размере более 1 миллиарда долларов, оставленное Неймару, включает в себя многочисленные активы, в том числе недвижимость, инвестиции и акции крупных компаний.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:36
Как говорится "Деньги к деньгам"...)
Polianna
Polianna ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 14:06, ред.
Возможно. Неймар будто уже был рождён суперзвездой и миллиардером.
Dauletbek
Dauletbek ответ Polianna (раскрыть)
сегодня в 13:28
Думаю, причина не в компенсации, в вашем понимании. Просто многие богатые люди умеют к себе притягивать деньги...
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 12:59
Дурачок какой-то. Неймар сам миллиардер и не нуждается в его деньгах. Он их за ночь в казино спустит.
Polianna
Polianna ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:45
Бразильские журналисты уже выяснили кто он.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:31
Богач мистер инкогнито. Он не хотел чтоб его имя узнали.
Polianna
Polianna ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 12:07
Возможно, что судьба так компенсирует ему за всю неоправданную ненависть, грязные сплетни, которые вокруг него всю жизнь и за травмы, которые костоломы ему наносят.
Неймар очень хороший, добрый и щедрый человек. Но СМИ делают своё дело, постоянно его очерняя.
Про Нея ни один одноклубник не сказал ничего плохого, его лучший друг Месси. Он уж точно не будет с кем попало дружить.
zw8yr25vx9x6
zw8yr25vx9x6
сегодня в 12:06
Что вы наделали ,Российские СМИ -у них инфаркт!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:58
Неймар и так очень-очень богат.
Это его дело конечно, кому и что оставлять, скорее всего в 31 год он этот миллиард не сам заработал, но в мире миллионы по настоящему нуждающихся людей, как в простом обычном питании, так и в лечении, борящиеся за жизнь детишки с условной лейкемией…
Dauletbek
Dauletbek ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 11:52
Да, деньги его любят и сами находят его..
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 11:51, ред.
Была интересная история в Европе, один человек так не хотел оставлять жене наследство,что завещал всё своей собаке. Но жена из этой ситуации нашла выход: вышла замуж за собаку официально...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 11:48
Повезло ему с наследством...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:15
Повезло Неймару - у него, видимо, есть дар, притягивать к себе деньги?
Polianna
Polianna
сегодня в 10:51
Вообще-то он написал завещание летом 2023 года, сами же тогда здесь писали.
А в остальном, за Неймара можно только порадоваться. И красавчик и талантливый, ещё и очень богат.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:46
Всё правильно, а то не хватало же ему
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:46, ред.
Админам сайта...
Мужики. Поинтересуйтесь у автора Личностью покойного... и пусть автор сделает нормальную подачу материала. Или нам с других ресурсов инфу самим искать ?
Брулин
Брулин
сегодня в 10:37
Не понимаю таких завещаний. Велик шанс, что разворуют эти всякие благотворительные организации. Есть же время самому всё растратить на полезные дела.
