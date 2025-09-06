Бразильский миллиардер оставил наследство Неймару

1757144127

сегодня, 10:35

Бразильский миллиардер завещал свое состояние бывшей звезде «Барселоны» и ПСЖ .

F5 сообщает, что миллиардер, который скончался в возрасте 31 года и не имел детей, составил завещание в июне 2025 года в присутствии двух свидетелей и заместителя нотариуса.

«Мне нравится Неймар, я отождествляю себя с ним», — говорится в документе.

«Он не эгоистичен, что в наши дни большая редкость. Его отношения с отцом очень напоминают мне мои отношения с моим отцом, который уже умер».

Состояние в размере более 1 миллиарда долларов, оставленное Неймару, включает в себя многочисленные активы, в том числе недвижимость, инвестиции и акции крупных компаний.