Бразильский миллиардер завещал свое состояние бывшей звезде «Барселоны» и ПСЖ Неймару.
F5 сообщает, что миллиардер, который скончался в возрасте 31 года и не имел детей, составил завещание в июне 2025 года в присутствии двух свидетелей и заместителя нотариуса.
«Мне нравится Неймар, я отождествляю себя с ним», — говорится в документе.
«Он не эгоистичен, что в наши дни большая редкость. Его отношения с отцом очень напоминают мне мои отношения с моим отцом, который уже умер».
Состояние в размере более 1 миллиарда долларов, оставленное Неймару, включает в себя многочисленные активы, в том числе недвижимость, инвестиции и акции крупных компаний.
Неймар очень хороший, добрый и щедрый человек. Но СМИ делают своё дело, постоянно его очерняя.
Про Нея ни один одноклубник не сказал ничего плохого, его лучший друг Месси. Он уж точно не будет с кем попало дружить.
