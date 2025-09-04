Дегтярев сообщил о готовности обсудить потолок зарплат с клубами РПЛ

1756966896

вчера, 09:21

Потолок зарплат в российском футболе может стать одной из тем встречи клубов Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Об этом Дегтярев рассказал на сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее Дегтярев сообщил, что встретится с клубами РПЛ 9 сентября.

«Встретимся с клубами, посмотрим, как работают академии, как готовятся молодые футболисты. Можем и про потолок зарплат поговорить. Почему нет? Все клубы будут, будет большая явка, — сказал Дегтярев. — Соберемся в министерстве спорта. Отказавшихся нет, явка стопроцентная».

«Но я отношусь с уважением. Огромная работа проводится [президентом Российского футбольного союза] Александром Валерьевичем Дюковым. Работу в футболе нужно таргетировать. У нас будет дружеский разговор», — добавил Дегтярев.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.