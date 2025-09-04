  • Поиск
Дегтярев сообщил о готовности обсудить потолок зарплат с клубами РПЛ

вчера, 09:21

Потолок зарплат в российском футболе может стать одной из тем встречи клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Об этом Дегтярев рассказал на сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее Дегтярев сообщил, что встретится с клубами РПЛ 9 сентября.

«Встретимся с клубами, посмотрим, как работают академии, как готовятся молодые футболисты. Можем и про потолок зарплат поговорить. Почему нет? Все клубы будут, будет большая явка, — сказал Дегтярев. — Соберемся в министерстве спорта. Отказавшихся нет, явка стопроцентная».

«Но я отношусь с уважением. Огромная работа проводится [президентом Российского футбольного союза] Александром Валерьевичем Дюковым. Работу в футболе нужно таргетировать. У нас будет дружеский разговор», — добавил Дегтярев.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

Источник: itar-tass.com
Ник63
Ник63
вчера в 14:34
Про потолок зарплат с губернаторами поговорите. Они денег не дадут и пусть игроки в других странах попробуют повыбивать зарплаты
Брулин
Брулин
вчера в 13:24
Если он говорил, что дискуссия невозможна, зачем собирать руководство клубов?
Брулин
Брулин
вчера в 13:21
Михаил Дегтярев: «Только президент России решает мою судьбу, только Владимир Владимирович. Ему принадлежит моя судьба как человека служивого»
Vilar
Vilar
вчера в 12:17
«Таргетировать» — это выбирать целевую аудиторию для показа рекламы по заданным критериям. Т.е. при покупке телевизора или телефона, можно будет выбрать с установленной рекламой только про футбол! Надо срочно сообщить китайцам!
shlomo
shlomo
вчера в 11:48
Думаю что все останется на уровне бла-бла и не более того.... а если даже и что то решат, то всегда есть обходные пути...
112910415
112910415
вчера в 11:46
такому Дегтяреву прямо хочется доверить все важные решения !
( типа ирония )
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 11:44
Популизм
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:22
Приветствую Иван! Ну Шава уже вкинул свою у
"умную" мысль про лимит! Как раз она в пользу зенита!
«На мой взгляд, жёсткий лимит — это глупости. Он приведёт только к росту зарплат, спровоцированному искусственно созданным дефицитом талантливых игроков на рынке. Средние и слабые российские футболисты будут получать больше денег — вот и всё. Это ни к чему не приведёт»
С одной стороны он прав! Но если ввести справедливый потолок зарплат , то такого не будет! А справедливый должен быть! Ведь у того же токаря , который пашет щас на заводе или хирурга который спасает чью то жизнь тоже есть паспорт!
Но Шаве это не надо так как если урежут бюджет думаю он тоже потеряет в деньгах!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:08
На таких общих встречах решения принимаются, обсуждение лучше проводить по отдельности... А повестку так не составляли. Вообще, фраза "Заявил о готовности" лично мне резанула слух. Дегтярев первое лицо и должен клубам ставить задачи в пределах своей компетенции, а он демонстрирует нерешительность. Я думаю ничего эта встреча не решит — главное, не принимать поспешных решений.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:28
Работу Дюкова видно, а вот Дегтярёв прогнулся под газпром, не сумев продавить ужесточение лимита на легионеров, отложив его аж на три года. Поэтому и решение о снижениии уровня зарплат футболистов в нашем футболетоже отложится как минимум до двадцать восьмого года. Так что следует ожидать, что встреча девятого сентября министра с представителями клубов пройдёт в тёплой и дружественной обстановкебез каких-либо громких решений.
Болейте за своих, а не против чужих
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:18
"Работу в футболе нужно таргетировать." - Тревожно становится за наш футбол , если Дегтярёв обратил на него свой взор , как бы он его "не добил" или не до таргетировал (слово то какое выискал).
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:52
Это надо было сделать Как говорится ещё вчера и потолок должен быть жёстким
