Карпин оценил условия проведения матча сборных Катара и России

сегодня, 20:19
КатарЛоготип футбольный клуб Катар-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 18:15 Не начался

Условия проведения товарищеского матча футбольных сборных Катара и России будут комфортными, температура на стадионе «Аль-Садд» нормальная. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч пройдет в воскресенье на «Аль-Садде» в Эр-Райане и начнется в 18:15 мск. Как сообщили организаторы, на игре будут работать кондиционеры.

«Погода за стадионом жаркая, за отелем жарко, влажность очень большая. Но стадион, поле и температура внутри арены очень комфортная. Конечно, прекрасно, что нас поддержат болельщики, это всегда радует», — сказал Карпин.

«Наверное, такое же ощущение, что Катар стал сильнее. Понятно, что зависит от двух команд. Но то, что команда сыграннее, делают некоторые интересные вещи при Хулене Лопетеги», — добавил тренер.

Kosmos58
сегодня в 21:39
Ой и надерут нашим ..
Варвар7
сегодня в 21:27
Валера, ещё бы выиграть с комфортным счётом...)
