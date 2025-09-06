Карпин оценил условия проведения матча сборных Катара и России

1757179164

сегодня, 20:19

Условия проведения товарищеского матча футбольных сборных Катара и России будут комфортными, температура на стадионе «Аль-Садд» нормальная. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России .

Матч пройдет в воскресенье на «Аль-Садде» в Эр-Райане и начнется в 18:15 мск. Как сообщили организаторы, на игре будут работать кондиционеры.

«Погода за стадионом жаркая, за отелем жарко, влажность очень большая. Но стадион, поле и температура внутри арены очень комфортная. Конечно, прекрасно, что нас поддержат болельщики, это всегда радует», — сказал Карпин.

«Наверное, такое же ощущение, что Катар стал сильнее. Понятно, что зависит от двух команд. Но то, что команда сыграннее, делают некоторые интересные вещи при Хулене Лопетеги», — добавил тренер.